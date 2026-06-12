Европейските пазари отбелязаха най-добрия си ден за последния месец

Европейските акции отбелязаха най-добрия си ден за последния месец, като всички основни индекси записаха ръст от над 1%, след като подновените надежди за мир в Близкия изток доведоха до понижение на цените на петрола и подобриха настроенията, съобщава Ройтерс.

Общоевропейският индекс STOXX 600 се повиши с 1,88% до 633,21 пункта.

От основните показатели най-силен ръст записа испанският IBEX 35, като се покачи с повече от 2,59% до 18 764,40 пункта.

След него се нареди италианският FTSE MIB с повишение от 1,97% до 51 497,21 пункта.

Във Франция САС се покачи с 1,83% до 8350,87 пункта, а германският DAX нарасна с 1,76% до 24 635,30 пункта.

Британският показател FTSE 100 завърши с увеличение от 1,63% до 10 471,72 пункта.

„Европейските пазари се радват на спада в цените на петрола. Освен ако цените на петрола не скочат отново, този ентусиазъм може да продължи“, заяви Ипек Озкардеская, старши пазарен анализатор в Swissquote Bank.

През седмицата се наблюдаваха резки колебания при акциите на компаниите, свързани с изкуствения интелект, натиск върху банките, регистрирани във Великобритания, на фона на затягането на правилата в Китай, продължаващата несигурност в Близкия изток и повишението на лихвения процент с четвърт процентен пункт от Европейската централна банка.

Трейдърите все още очакват разходите по заемите на ЕЦБ да се повишат с още 25 базисни пункта преди края на годината, според данни, събрани от LSEG.

Президентът на Бундесбанк Йоахим Нагел заяви в петък, че ЕЦБ ще остави всички опции отворени за заседанието си през юли и ще бъде готова да действа отново, ако е необходимо.

Сред секторите в петък енергийният беше единственият изоставащ, следвайки цените на суровия петрол.

Акциите на компаниите в сектора на пътуванията и отдиха оглавиха ръста сред секторите и достигнаха петмесечен връх с повишение от 4,9%. Книжата на Lufthansa и Air France поскъпнаха съответно с 4,6% и 5,7%, а тези на Wizz Air скочиха с 7,1%.

Банковият индекс в STOXX 600 отбеляза ръст от 3,8%, като цените на акциите на Barclays и Standard Chartered се повишиха с по над 3% всяка.

Книжата на Commerzbank поскъпнаха с 3,8%, на UBS – с 2,3%, а на Deutsche Bank – с 5,4%.

Индустриалната компания Schneider Electric, свързана с изкуствения интелект, отбеляза ръст в цената на акциите си от 1,6%.

Акциите на Novo Nordisk поскъпнаха с 0,3%, след като в четвъртък британският регулатор по лекарствата одобри хапчето за отслабване на фармацевтичната компания, което превърна Обединеното кралство в първия пазар в Европа, където пациентите имат достъп до пероралното лечение.

Инвеститорите се фокусират и върху дебюта на SpaceX на Nasdaq днес и потенциалното му влияние върху акциите с потенциал за растеж в САЩ.