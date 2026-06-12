Петролната индустрия на Иран се сблъсква с най-голямото си изпитание от началото на войната

Доставките на ирански петрол за Китай - устойчива търговия, която оцеля след години на американски санкции и осигурява ключов икономически стълб за Техеран, са подложени на огромен натиск поради намаляващото търсене и американската блокада, съобщава Bloomberg.

Независимите китайски петролни рафинерии намалиха покупките си и оперативните си нива, сблъсквайки се с нарастващи икономически загуби, а скорошните санкции на САЩ накараха някои купувачи да избягват търговията с Иран. Това накара продавачите да намалят цените, за да се опитат да привлекат интерес от страна на купувачите.

Потоците от ирански суров петрол към Китай са спаднали до около 160 хил. барела на ден през май в сравнение с 1,8 млн. барела на ден през февруари, изчислява Bloomberg. Ударите на САЩ и Израел срещу Иран започнаха в края на същия месец.

Дори и да е имало голям интерес към иранските доставки, военноморската блокада на САЩ задушава потоците. Докато други производители в Персийския залив изнасят част от суровия си петрол през Ормузкия проток, консултантската фирма Vortexa Ltd. изчислява, че този месец не е преминал петрол от Иран през водния път.

„Търговията с петрол между Иран и Китай е изправена пред най-голямото си изпитание досега“, коментира Джон Дрискол, главен стратег в JTD Energy Services Pte.

Американската блокада бележи първия път на въведена физическа бариера, която да възпрепятства търговията с ирански петрол, след десетилетия икономически санкции, налагани от Вашингтон, които често са били заобикаляни. Обемът на суров петрол от Ислямската република извън Персийския залив, до който купувачите лесно могат да получат достъп, рязко спадна от началото на блокадата в средата на април.

Според данни на Kpler, около 132 млн. барела се съхраняват на танкери във и извън Персийския залив. От това количество най-малко 57 млн. барела са на кораби, които са в покой или транзитират край Китай, Сингапурския и Малакския проток.

Пекин беше инструктирал рафинериите да произвеждат горива на всяка цена, за да смекчат последиците от войната с Иран, въпреки че това изискване наскоро беше облекчено, след като загубите на преработвателите се увеличиха. Независимите рафинерии са най-големите купувачи на ирански суров петрол, като обикновено представляват около 90% от продажбите.

Ограниченията на Китай върху износа на горива в началото на конфликта доведоха до увеличаване на запасите, което означава, че рафинериите не е необходимо да работят на високи темпове.

Energy Aspects прогнозира, че рафинериите в Китай ще намалят общото си производство с още 200 хил. барела на ден през юни в сравнение с май.

Руският петрол също поевтинява.

„Китай има достъп до много други видове петрол“, посочва Ферейдун Фешараки, почетен председател на FGE NexantECA.

Неотдавнашните санкции на САЩ срещу китайската независима рафинерия Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery засилиха предпазливостта около иранския петрол, като търговците казват, че няма особен стимул да се поемат рискове, когато маржовете са ниски.

Последиците от това са все по-видими в Иран. Производството на петрол се е сринало с 19% през миналия месец, а приходите от износ са подложени на натиск, въпреки че по-ранните неочаквани приходи от високите цени и ускорения износ все още успяват да смекчат удара.