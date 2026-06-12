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Френският стартъп Mistral AI води преговори за набиране на около 3 млрд. евро

Това би осигурило на компанията оценка от приблизително 20 млрд. евро

22:18 | 12.06.26 г.
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Главният изпълнителен директор на Mistral Артур Менш. Снимка: Bloomberg L.P.
Главният изпълнителен директор на Mistral Артур Менш. Снимка: Bloomberg L.P.

Френският стартъп Mistral AI води преговори за набиране на около 3 млрд. евро при оценка от приблизително 20 млрд. евро, съобщава Bloomberg, цитирайки запознати с темата източници.

Това ще осигури на европейската разработчик на изкуствен интелект парична инжекция, докато се конкурира срещу пазарните лидери от САЩ и Китай.

Преговорите с инвеститорите все още са в ранен етап и условията може да се променят, добавят източниците.

Оценката може да се повиши в зависимост от търсенето от страна на инвеститорите. Базираната в Париж компания беше оценена на 11,7 млрд. евро в кръг на финансиране от септември.

Основана през 2023 г. от бивши кадри на Google DeepMind и Meta Platforms Inc., Mistral се представя като европейски отговор на доминацията на Силициевата долина в областта на изкуствения интелект. Компанията се е фокусирала върху това да служи като доставчик на инфраструктура за европейски правителства и компании, изграждайки съоръжения за облачни изчисления, които ще управлява във Франция и Швеция.

Наскоро Mistral представи своите услуги с изкуствен интелект като специално разработени за инженерни и производствени процеси, подписвайки сделки с големи европейски индустриални фирми като Airbus SE и BMW AG.

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Въпреки това моделите и чатботът на френския стартъп се радват на далеч по-малко внимание от бизнеса и потребителите, отколкото тези на OpenAI и Anthropic PBC, както и на китайските конкуренти.

OpenAI и Anthropic планират да осъществят първично публично предлагане (IPO) тази година, след като в четвъртък SpaceX набра 75 млрд. долара и получи оценка от около 1,8 трлн. долара.

OpenAI за последно набра средства при оценка от 852 млрд. долара през март, а Anthropic достига стойност от 965 млрд. долара.

Mistral се стреми да внедри сред европейски банки и други институции алтернативата на Mythos на Anthropic – AI модел, умело откриващ уязвимости в киберсигурността. Главният изпълнителен директор на Mistral Артур Менш определи тази възможност като риск за националната сигурност.

„Трябва да имаме контрол над тази технология“, заяви той.

В списъка с инвеститори на Mistral попадат френската държавна банка Bpifrance и известни американски фирми за рисков капитал, включително Lightspeed Venture Partners, General Catalyst и Andreessen Horowitz.

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Последна актуализация: 21:29 | 12.06.26 г.
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