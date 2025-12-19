Бундесбанк: Икономиката на Германия ще нарасне значително през 2026 г.

Икономиката на Германия ще се възстанови постепенно през следващата година и ще набере скорост през 2027 г., подпомогната от по-високите публични разходи за отбрана и инфраструктура. Това сочат новите прогнози на Германската централна банка, цитирани от Bloomberg.

Брутният вътрешен продукт (БВП) ще нарасне с 0,6% през 2026 г., с 1,3% през 2027 г. и с 1,1% през 2028 г., според изчисления на финансовата институция. За следващата година цифрата е малко по-ниска от предходната оценка, а за 2027 г. – малко по-висока в сравнение с юни.

„От второто тримесечие на 2026 г. икономическият растеж ще се засили значително, главно благодарение на правителствените разходи и възстановяването на износа“, посочва в изявление гуверньорът на Бундесбанк Йоахим Нагел.

Най-голямата икономика в Европа отбеляза спад на брутния вътрешен продукт през последните две години. Тя е особено уязвима от по-високите търговски мита на САЩ и по-ожесточената конкуренция от Китай и страда от дългогодишни структурни проблеми като прекомерна бюрокрация и липса на квалифицирани служители.

Страната едва избегна рецесия тази година, като отбеляза стагнация през третото тримесечие след свиване между април и юни. За последните три месеца Бундесбанк сега очаква растеж от 0,1% и прогнозира подобен резултат в началото на 2026 г.