Стойността на биткойна стигна близо 2-седмичен връх след примирието в Близкия изток

Цената на биткойна стигна най-високото си равнище от близо две седмици, след като стана ясно, че САЩ и Иран са постигнали споразумение за прекратяване на военните действия и повторно отваряне на Ормузкия проток, съобщава Bloomberg.

Най-старата криптовалута поскъпна с 1,8% за денонощието до цена от 65 614 долара минути преди 11:30 ч. българско време. Това е и ръст от 3,7% за последните седем дена.

Етерът, от своя страна, поскъпва с 2,4% за денонощието до 1716 долара. Соланата и рипълът прибавят към стойността си съответно 4,4% и 2,9%.

Цената на биткойна през последното денонощие. Графика: CoinGecko

Ралито идва след последните пазарни сътресения, при които цената на биткойна спадна под 60 хил. долара и достигна най-ниското си ниво от октомври 2024 г. Когато Strategy на Майкъл Сейлър – компанията биткойн трезор и най-големият корпоративен купувач на монети, разкри този месец, че е продала малка част от своите активи, това засили разпродажбите, подкрепени от значителен отлив на капитал от спот биткойн борсово търгуваните фондове.

„Ключовото ниво, което трябва да се следи за биткойна, е 67 хил. долара, което е резултат от сливане на фактори, включително обеми и пълзящи средни“, посочва Пратик Кала, портфолио мениджър в хедж фонда за дигитални активи Apollo Crypto. „Рискът от Strategy не е изчистен, но пазарът го пренебрегва“, допълни той.

Апетитът за риск се завърна на пазарите, след като президентът Доналд Тръмп заяви в социалните мрежи, че мирното споразумение с Иран „вече е завършено“ и че САЩ ще прекратят блокадата си на Ормузкия проток.

Ограничаването на военните действия в Близкия изток може да помогнат за поддържане на цените на рисковите активи преди първата среща на Кевин Уорш с ръководството на Федералния резерв на САЩ като негов управител тази седмица. Един сигнал за по-високи лихви обаче вероятно ще окаже натиск върху криптовалутите.

„Тази седмица е изцяло посветена на Федералния резерв в сряда“, коментира Шон Макналти, ръководител на търговията с деривати за Азиатско-Тихоокеанския регион във FalconX. „Пазарите очакват преминаване от облекчаване към неутрална/ястребова позиция, а една ястребова изненада е основният риск за криптовалутите“, допълва той, имайки предвид позиция в подкрепа на увеличаването на лихвите и по-строга парична политика като цяло.