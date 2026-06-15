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Сделката между САЩ и Иран оцвети азиатските индекси в зелено

Южнокорейският индекс Kospi поведе ръстовете и скочи с 5,2% до ниво от 8545,98 пункта

11:51 | 15.06.26 г.
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Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Повечето пазари в Азиатско-Тихоокеанския регион започнаха седмицата с повишения, след като стана ясно, че Иран и САЩ са се договорили за временно мирно споразумение. Това може да се окаже голям пробив след близо четири месеца на военни действия, които създадоха политически и икономически сътресения в света.

Южнокорейският индекс Kospi поведе ръстовете и скочи с 5,2% до ниво от 8545,98 пункта, а измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq добави 0,84% до ниво от 1034,03 пункта.

Японският бенчмарк Nikkei 225 се покачи с 4,99% до 69 317,5 пункта, докато по-широкият показател Topix добави с 3,03% до 3999,6 пункта.

Измерителят S&P/ASX 200 в Австралия се повиши с 1,25% до ниво от 8914 пункта.

Хонконгският индекс Hang Seng напредна с 0,46% до 24 831 пункта, докато показателят CSI 300 в континентален Китай нарасна с 2,39% до 4891,71 пункта.

Споразумението между Вашингтон и Техеран трябва да бъде подписано в петък. Нито една от двете страни не е предоставила конкретен списък с договорености в него.

Американският президент Тръмп заяви, че Ормузкият проток ще бъде отворен отново в петък и добави в публикация в социалната си мрежа Truth Social, че времето е необходимо, за да бъдат разчистени мини.

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Последна актуализация: 11:51 | 15.06.26 г.
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