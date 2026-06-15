Цените от малката кошница са намалели с 0,5% за месец през май

Националният статистически институт (НСИ) понижи леко оценката си за инфлацията в България през май спрямо експресните стойности, макар че нивото ѝ продължава да е двойно по-високо спрямо началото на годината.

Месечната инфлация, измерена чрез индекса на потребителските цени (ИПЦ), през май е 0%, а годишната инфлация е 6,9%. Първоначалните изчисления на НСИ сочеха 0,2 на сто инфлация спрямо април и 7,0% спрямо май 2025 година.

Темпът се ускорява спрямо предишните три месеца на годината, когато беше отчетена годишна инфлация от съответно 3,5% през януари, 3,3% през февруари, 4,1% през март и 6,8% през април.

Инфлацията от началото на годината (май 2026 г. спрямо декември 2025 г.) е 3,8%, а средногодишната инфлация за периода юни 2025 - май 2026 г. спрямо периода юни 2024 - май 2025 г. е 5,0 на сто.

Натрупаната инфлация за последните три години (май 2026 г. спрямо май 2023 г.) е 13,4%, а за последните пет години е 44,3%.

Най-силно увеличение на цените през май спрямо предишния месец е регистрирано в групите „Услуги на ресторанти и хотели“ и „Алкохолни напитки, тютюневи изделия“ с по 0,9%, както и в транспорта с 0,8%.

Намаление е отчетено в група „Развлечения, спорт и култура“ с 2,0%, при хранителните продукти и безалкохолните напитки с 0,4%, както и в „Лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги“ с 0,1%. Без промяна остават цените на стоките и услугите в групите „Образователни услуги“ и „Застрахователни и финансови услуги“.

Източник: НСИ

Месечната инфлация според хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), използван като сравнима мярка на инфлацията в държавите от Европейския съюз, е 0,3%, а годишната е 6,3%.

Месечното изменение на индекса на цените на малката кошница е -0,5%, а годишното изменение е 3,9 на сто.

Цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се увеличили при услугите с 0,1%, но при хранителните и нехранителните стоки се отчита намаление - съответно с 0,8% и 0,5%.