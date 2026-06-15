Европейските лидери са готови за мисия за отваряне на Ормузкия проток

Европа е готова да участва в мисия за отварянето на Ормузкия проток, след като бъде подписано мирното споразумение между САЩ и Иран, пише Bloomberg. Според публикацията 15 държави вече са предоставили оборудване и служители за такава мисия. Американският президент Доналд Тръмп съобщи рано тази сутрин за постигнатия пробив в разговорите с Иран.

Франция и Великобритания ще водят европейските усилия да се поддържа отворен протока. Британският премиер Киър Стармър заяви пред журналисти, че страната е готова да изпълни заявените ангажименти. Италианският премиер Джорджа Мелони също посочи, че ако получи мандат от парламента, Италия ще допринесе за пълното отваряне на Ормузкия проток. За Рим в основата на участието в такава мисия е споразумение за спиране на ударите в Ливан.

Темата ще бъде дискутирана по време на срещата на Г-7, която ще се проведе от 15 до 17 юни във френския курорт Евиан.

Европа вече подготви участието си в мисия за отваряне на Ормузкия проток - Великобритания изпрати миночистач на учение в източните части на Средиземно море, наблизо е и френският самолетоносач "Шарл дьо Гол", както и германски военни кораби. Една от мисиите им може да бъде разминиране на протока.

Не е ясно дали американският президент Доналд Тръмп ще приеме европейската помощ. В началото на войната в Близкия изток той разкритикува нежеланието на европейските държави да участват в бойните действия. Сега пък омаловажи иранските мини в протока, заявявайки че няма опасност за търговските кораби, защото американските военни са неутрализирали повечето от тях.

Държавният секретар Марко Рубио обаче потвърди, че големи участъци са били минирани в предишните месеци.

Корабособствениците още се колебаят

Съобщенията за постигнато споразумение и отварянето на Ормузкия проток бяха посрещнати предпазливо от корабособствениците, допълва още Bloomberg. Те все още се опитват да преценят доколко условията действително са безопасни.

Повечето компании изчакват налице да е допълнителна конкретика за споразумението и посочват, че сигналите на място не са чак толкова оптимистични.

Според Bloomberg в момента в Персийския залив има натоварени поне 300 танкера с петрол и природен газ, които изчакват разрешение да преминат. А то зависи като цяло от политиката на собствениците - корабите на японски, южнокорейски и китайски компании вероятно ще изчакат малко повече, докато станат ясни повече подробности за споразумението. Очакванията са, че документът ще бъде подписан в края а седмицата в Женева.

Подновяването на нормалната търговия може да отнеме месеци

Анализатори очакват възстановяването на корабоплаването през Ормузкия проток да отнеме месеци. Много купувачи са намерили алтернативни доставки и маршрути, което може да означава и че възстановяването на търговията също няма да бъде толкова бързо.

От Karobaar Capital коментират, че физически потоците могат да бъдат възстановени бързо, но доверието - не. Според оценките на Phillip Nova Pte, заради вече нанесените щети ситуацията няма да се преобърне само за една нощ. Освен намерените алтернативи, затварянето на Ормузкия проток причини свиване на потреблението и много рафинерии спряха работа, а сега е нужно технологично време да заработят отново, съответно и да направят поръчки за доставки, допълва още Bloomberg.

От Saxo Market коментират, че разминирането, разходите за застраховки и претоварването на танкерите, както и оставащите геополитически рискове, ще накарат цените да се движат по-бавно от очакваното.

Цена на петрола падна с 5%, след като стана ясно, че САЩ и Иран са постигнали съгласие за прекратяване войната. Европейският сорт "Брент" се търгува за около 82 долара за барел, а американският лек суров петрол (WTI) - за около 80 долара за барел.