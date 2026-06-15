България ще преговаря с авиокомпании за нови чартъри с цел възстановяване на германския пазар

България ще започне преговори с авиокомпании за нови чартърни програми в опит да възстанови германския туристически пазар, който през последните години отбелязва сериозен спад. Това каза министърът на туризма Илин Димитров, цитиран от БТА.

По думите му основната задача е да бъде спрян продължаващият спад на германския пазар.

Нашата задача е да се опитаме максимално да вдигнем на крака германския пазар, а това става чрез намиране на адекватен транспорт. Започваме преговори за чартърни програми с авиопревозвачи. Длъжни сме да направим всичко възможно, така че следващата година да имаме един силен пазар, заяви той.

Според министъра причините за спада не са свързани с липса на интерес към България, а с проблеми между ключови участници на пазара.

„Няколко от големите играчи не се разбираха и резултатът е един много сериозен спад на германския пазар у нас. Независимо дали става въпрос за финансови, или личностни конфликти между компании, резултатът е налице – нямаме достатъчно транспорт“, посочи Димитров.

Ако сега виждате Слънчев бряг прекрасен, зелен и чист, но по-празен, това е и поради липсата на германски туристи, коментира той.

Данните показват мащаба на проблема. Преди пандемията България е посрещала около 700 хил. германски туристи годишно, докато през настоящата година очакванията са те да бъдат малко над 300 хиляди.

„Виждате какъв огромен спад има на един структуроопределящ пазар. В момента трябва да спрем туристическото мълчание, да спрем свободното падане и да се опитаме да се изтласкаме от дъното“, каза министърът.

Според Димитров ключът към възстановяването на германския пазар е активна държавна политика за стимулиране на въздушния транспорт. Изключително важно е да се работи с авиопревозвачите. Това минава през държавни гаранции, през програми за обезпечения и покриване на риска на полетите, заяви той.

Министърът посочи, че в България вече съществува един действащ и един подготвян фонд за авиационна свързаност по Черноморието, но според него е необходим по-мащабен механизъм с участието на държавата, общините и туристическия бизнес.

"Иска ми се да видя един обединен сектор, в който общините, министерството и бизнесът успяват да създадат работещ фонд, който да подпомага авиопревозвачите. Всяка европейска държава разполага с подобен механизъм, България - не", коментира Димитров.

По думите му една от възможностите е възстановяване на схеми за стимулиране на авиокомпаниите чрез подкрепа за заетите места в самолетите. Това е един от начините. Мярката беше въведена по време на Covid кризата и в много държави от ЕС се трансформира в постоянни фондове за подкрепа на туризма, обясни министърът.

Предстои да бъдат обсъдени необходимите финансови параметри на подобна програма. Според Димитров Министерството на туризма вече работи съвместно с черноморските общини за използване на средства от фондовете за авиосвързаност, летищните оператори и държавния бюджет с цел привличане на повече туристи от Германия.

България отчита сериозен спад в международния туристически поток и се намира на последно място в Европейския съюз по ръст на чуждестранни туристи за периода януари-април, каза вчера министърът на туризма Илин Димитров. "При ръст на Европейския съюз от 4,5% се оказва, че България е минус 4,3%. Това говори за голям отлив на записвания и въобще на туристи от България“, заяви Димитров.