Министърът на туризма: България отчита сериозен спад в международния туристически поток

България отчита сериозен спад в международния туристически поток и се намира на последно място в Европейския съюз (ЕС) по ръст на чуждестранни туристи за периода януари-април. Това заяви пред БНТ министърът на туризма Илин Димитров.

Той посочи и редица проблеми в управлението на сектора през последната година, включително неефективни разходи и липса на стратегически фокус върху основни пазари.

Министърът коментира и общото състояние на сектора, като подчерта, че макар курортите да са подготвени за летния сезон, реален приток на туристи липсва.

„При ръст на Европейския съюз от 4,5% се оказва, че България е минус 4,3%. Това говори за голям отлив на записвания и въобще на туристи от България“, заяви Димитров.

Той определи ситуацията като тревожна и посочи, че данните не са негови лични оценки, а официална статистика.

Министърът акцентира, че основният отлив идва от германския и румънския пазар, които са сред най-важните за българския туризъм.

"Много е тревожно и реално в момента това е резултатът на работата на Министерството на туризма и на свързаните сектори. Основният отлив е на два пазара – германският и румънският. По линия на германския пазар има нарушения на отношения между няколко големи играча, което вместо да се намеси Министерството на туризма, той има друг фокус", заяви Димитров.

По думите му част от проблемите са свързани с липса на активна реакция и стратегическо управление на пазарните процеси. Той отправи критики към начина, по който са били използвани средства в предходния период, като посочи конкретни примери за договори и дейности.

Димитров подчерта, че не прави обвинения, а изнася факти, и че към момента тече институционален одит.

"Аз не съм прокурор и не съдя никого. Изнасям факти. В момента тече одит на Сметната палата, който ще провери всичко за съответствие. Искам да подчертая, че нещо може да се окаже законно, но да е крайно неефективно", коментира гостът.

Той заяви още, че туристическият бранш ще се справи, но секторът е изправен пред сериозни структурни проблеми.