Деан Тодоров: Икономиката може да спечели от „Евровизия“ между 45 и 70 млн. евро

Икономиката може да спечели от домакинството на „Евровизия“ между 45 и 70 млн. евро при добро управление на събитието, но по-важният ефект е свързан с международната видимост на страната и възможността България да се позиционира като дестинация за инвестиции, технологии и международен бизнес. Този коментар направи Деан Тодоров, директор за България в iBanFirst, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

По думите му много хора подценяват икономическото значение на конкурса, разглеждайки го единствено като музикално събитие. Тодоров посочи, че опитът на предишни домакини като Ливърпул и Базел показва значителни икономически ползи, а за България съществува възможност да използва събитието като инструмент за по-дългосрочно позициониране пред международната аудитория.

Според Тодоров големите международни събития могат да бъдат използвани като инструмент за национален маркетинг и икономическа дипломация.

Той отбеляза, че подобни на „Евровизия“ събития дават възможност на по-малки икономики като българската да достигнат до огромна международна аудитория за сравнително кратък период от време и да представят своите конкурентни предимства пред туристи, инвеститори и бизнес партньори.

„Истинската стойност не е в една седмица допълнителен туризъм, а в една международна видимост. „Евровизия“ може да даде на България нещо, което трудно се купува с рекламни бюджети – един позитивен международен разказ“, очаква Деан Тодоров. Той смята, че въпросът не е дали „Евровизия“ е скъпа, а дали България ще успее да използва тази възможност като катализатор за по-дългосрочно икономическо позициониране.

„Това не е просто един музикален конкурс, това е седмица, през която държавата е във фокуса на международните медии. За България това е възможност да популяризира културния туризъм, зимните курорти, гастрономията и технологичния сектор“, добави мениджърът.

Той е на мнение, че София е най-подходящият кандидат за домакинство на конкурса заради инфраструктурата, транспортната свързаност и натрупания опит в организирането на големи събития. „Освен летище, София има и метро. И самият транспорт, градският транспорт, сигурността, опита в организирането на големи събития. Всичко това сочи според мен, че София е най-правилният град“, подчерта Тодоров.

Какви са очакванията на инвеститорите от паричната политика на Европейската централна банка? Ще има ли второ второ увеличение на лихвите до края на годината? Защо американският долар продължава да запазва водещата си позиция?

Вижте целия разговор във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

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