Мерц: Части от германската икономика са в „много критично“ състояние

Германският канцлер Фридрих Мерц описа „определени сектори“ на икономиката на страната си като намиращи се в „много критично“ състояние и обеща, че възстановяването на растежа ще бъде основен приоритет на правителството му през тази година, предава Bloomberg.

Макар Мерц да не посочи конкретно кои сектори има предвид в писмото си до депутатите от управляващата коалиция, ключовият автомобилен сектор на Германия е затруднен заради спада на продажбите в Китай, а проблемите му се отразяват и на останалата част от икономиката.

„През 2026 г. ще трябва да се съсредоточим върху вземането на правилни политически и юридически решения, за да подобрим фундаментално бизнес средата“, написа Мерц в писмото, с което Bloomberg се е запознала. Той призна, че правителството на консервативния му блок (ХДС) и социалдемократите (ГСДП) не е направило достатъчно през първите осем месеца от мандата си, за да подобри конкурентоспособността на Германия.

Най-голямата икономика в Европа продължава да се представя слабо въпреки редицата реформи, предприети от коалицията на Мерц, включително стартирането на инфраструктурен фонд, финансиран с дълг, на стойност стотици милиарди евро и масивно увеличение на военните разходи.

Икономическите съветници на Мерц наскоро намалиха прогнозата си за растеж за тази година до под 1%, а Международният валутен фонд (МВФ) предупреди, че Германия трябва да проведе „смели“ реформи, ако иска да просперира.

Консервативният блок на Мерц, воден от ХДС, настоява за по-широка пенсионна реформа, данъчни облекчения за компаниите и съкращения в социалното подпомагане – мерки, на които по-малката партия в управляващата коалиция ГСДП се противопоставя в голяма степен.

В отговор на писмото на Мерц председателят на парламентарната група на ГСДП Матиас Мирш подчерта колко важно е за лявоцентристката партия „спазването на колективните трудови договори, стабилните заплати и ефективните социални реформи“.

„Тези, които искат растеж, трябва да защитават работните места, да насърчават иновациите и инвестициите и да укрепват социалната сигурност“, бе цитиран Мирш от медийната група RND. „Парламентарната група на ГСДП ще определи ясни приоритети за това в парламента, като започне с нашето оттегляне тази седмица“, добави той.

Писмото на Мерц е част от по-голямо усилие да се рестартира правителството му след година, белязана от грешки. В понеделник той уволни един от най-близките си съветници – шефа на кабинета си Якоб Шрот, и обяви планове да го замести с Филип Биркенмайер, партийния мениджър на ХДС, който има силни връзки с бизнес средите.

Канцлерът и ръководството на ХДС ще проведат двудневна среща в Майнц в петък, за да обсъдят планираните социални реформи, които вероятно ще провокират нови напрежения с ГСДП.

С избори в пет провинции, насрочени за тази година в Германия, очакванията са крайнодясната "Алтернатива за Германия" да продължи да води и е напът да спечели в два бивши комунистически източни региона през септември.

След като претърпя най-лошия си резултат в следвоенната история на Германия на изборите миналата година, ГСДП се затруднява да си възвърне загубените позиции.

Партията претърпя нов удар във вторник в Бранденбург – федералната провинция, която обгражда столицата Берлин, когато коалицията ѝ с крайнолявата партия на Сара Вагенкнехт се разпадна.