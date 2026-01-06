Георги Стоев: Още няколко седмици ще продължи психологическата адаптация към еврото

Още няколко седмици ще продължи психологическата адаптация при евроизацията. Това мнение изрази Георги Стоев, съосновател и председател на Trakia tech, в предаването „В развитие“ на Bloomberg TV Bulgaria.

„България не се справи добре с информационната кампания при въвеждането на еврото. Информация имаше, но хората с притеснения рядко влизат в сайта на БНБ. Струва ми се, че имаше нужда от повече лични разговори и обяснения, по-дълга и по-дълбока кампания. А банките пропуснаха този момент да бъдат по-близко до клиентите си“, отбеляза икономистът.

Според Стоев те са могли да спечелят клиенти, да успокоят малките бизнеси, като им предоставят промоционално безплатен ПОС терминал за една година, например. „Имаше нужда от допълнителна разяснителна кампания за еврото – да се обясни, че банковите сметки не се сменят и превалутирането е автоматично“, каза още той.

Георги Стоев, който проведе своеобразна информационна кампания в месеца преди официалното влизане в еврозоната, коментира, че гражданите и бизнесът не са се интересували толкова от битови въпроси като например какво ще се случи с рестото, ако нямат наличност в евро, а по-скоро по какъв валутен курс ще се случва обмяната, ще се налага ли смяна на IBAN.

„Интересно беше, че и хора, които ръководят сравнително големи фирми, не бяха наясно за това, че не трябва да сменят банковите сметки“, даде пример той. И добави, че информацията от кампанията беше качена на няколко сайта, но „нейната дистрибуция беше закъсняла“.

Той смята, че повечето бизнеси все пак са се подготвили навреме за смяната на валутата и очаква още няколко седмици психологическа адаптация. Въпреки това, според него, по-голямата част от хората нямат проблеми и не са против новата валута, противно на „тезата на социологически агенции, политици и публични говорители в медиите“.

„Като цяло виждам, че хората в голямата си част и бизнеса включително са абсолютно окей с евроизацията. Въпреки това има и "кусури за изглаждане", подчерта Стоев.

Той е категоричен, че едномесечният период на двойно обращение натоварва малките и средни предприятия и се надява тази мярка да не не се превърне в инструмент на регулаторите за „по-чести и по-тежки проверки“.

„Надявам се това да не влоши бизнес средата. Но като цяло виждам, че бизнесът е подготвен и с малки дребни предизвикателства върви напред“, подчерта Георги Стоев.

Продължава ли дезинформацията около еврото, дори след 1 януари? Могат ли да се опазят гражданите от нея?

