Мерц отхвърли очакванията за гибел преди решителна 2026 г. за Германия

Германският канцлер Фридрих Мерц призова германците да не обръщат внимание на „хора, всяващи паника и предричащи гибел“ и да вярват в способността на страната да преодолее многобройните си предизвикателства, включително нарастващата руска агресия и геополитическите сътресения, предава Bloomberg.

Консервативният лидер, чиято коалиция със социалдемократите, е на власт от около осем месеца, изрази увереност, че икономическите реформи, които правителството му задейства, ще дадат резултат, „дори и да отнеме известно време“ и че 2026 г. ще бъде „решителна година“ за Германия и Европа.

„Нека вярваме в себе си и в нашите демократични процеси“, заяви Мерц в първото си новогодишно обръщение, публикувано в сряда. „Да, процесите понякога са трудни и спорни. Но това е единственият начин на постигнем резултати, които се ползват с подкрепата на широкото мнозинство“, допълни той.

Мерц се бори да убеди избирателите си, че тромавият му съюз с ГСДП може да изпълни обещанията за съживяване на икономиката, защита на нацията от местни и външни заплахи и справяне с нелегалната миграция – проблем, който спомогна за възхода на крайнодясната „Алтернатива за Германия“ до първото място в някои обществени допитвания.

Крайнодясната „Алтернатива за Германия“ води в някои национални допитвания. Под половината от избирателите подкрепят центристкия алианс на Мерц. Графика: Bloomberg LP

Макар че по-голямата част от вниманието на канцлера беше насочено към войната на Русия в Украйна и атаката на американския президент Доналд Тръмп срещу световния ред, правителството му също така затегна ограниченията върху имиграцията и предоставянето на убежище в усилията си да спре възхода на „Алтернатива за Германия“ преди поредица от местни избори следващата година.

Пет от 16-те федерални провинции в Германия ще проведат избори през 2026 г., включително гласуване през септември в бившите комунистически източни провинции Саксония-Анхалт и Мекленбург-Западна Померания.

Неотдавнашни допитвания показват, че „Алтернатива за Германия“ има удобна преднина и в двете провинции със съответно 40% и 38%, което ѝ дава възможност да управлява провинциално правителство за първи път от създаването ѝ през 2013 г.

Това би било голямо политическо сътресение в най-голямата икономика в Европа и на практика ще сложи край на „защитната стена“, която традиционните партии издигнаха, за да държат „Алтернатива за Германия“ извън властта. Следващите паралментарни избори трябва да се проведат в началото на 2029 г., а следващата година ще има избори и в западните провинции Баден-Вюртемберг и Рейнланд-Пфалц през март, а в столицата Берлин през септември.

Мерц не споменава местните избори или „Алтернатива за Германия“ в телевизионното си новогодишно обръщение, въпреки че намекът за хората, които всяват паника и очаквания за гибел, явно е насочен към партията, чиито депутати редовно използват сходни думи. Той обеща никога да не сътрудничи с „Алтернатива за Германия“ под никаква форма.

Ако партията действително си осигури място в управлението в поне една федерална провинция, тя за първи път ще изпрати представители в Бундесрата, горната камара на парламента, където са представени 16-те провинции. Това ще ѝ даде право да гласува по закони, внесени от кабинета на Мерц.

Това може да има последици и за вътрешната сигурност на Германия, казва Холгер Мюнх, ръководител на федералната криминална полиция в страната.

„Алтернатива за Германия“, която има близки връзки с движението MAGA на Тръмп, оспори определянето си тази година от службата за вътрешно разузнаване като крайнодясно екстремистко движение, което предоставя на властите засилени правомощия да наблюдават партията като възможна заплаха за демокрацията.

В интервю за вестник Tagesspiegel тази седмица Мюнх заяви, че ако „Алтернатива за Германия“ получи достъп до чувствителни данни и информация като част от провинциална администрация, това ще засегне сътрудничеството сред разузнавателните служби.

„Трябва да обмислим колко открито можем да боравим с информация в организацията“, отбеляза той.

Относно войната в Украйна Мерц използва обръщението си, за да потвори предупреждението, че нашествието на Русия срещу западния ѝ съсед „създава пряка заплаха“ за европейската свобода и сигурност.

„Виждаме все по-ясно, че агресията на Русия беше и е част от план, насочен срещу цяла Европа“, заяви Мерц.

Той също така изрази съжаление от „завръщането на протекционизма в световната икономика“ и се оплака, че зависимостта на Германия от суровините „все повече се използва като политически лост“ срещу интересите на страната.

„Същевременно нашето партньорство със САЩ, които отдавна са надеждният гарант на нашата сигурност, се променя“, каза Мерц, който стана на 70 години през ноември.

„За нас, европейците, това означава, че трябва да защитаваме и отстояваме интересите си по-решително сами“, допълни той.