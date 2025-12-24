Мерц: Германия има ангажимент да гарантира мир и сигурност в Европа

Германският канцлер Фридрих Мерц подчерта в коледното си видеообръщение ангажимента на правителството си да гарантира мир и сигурност в Европа, съобщи ДПА.

"През тези месеци и години става въпрос за мира, сигурността и просперитета на целия ни континент", заявява Мерц, който е ревностен поддръжник на Украйна, на записа, публикуван днес.

"В този дух се чувстваме ангажирани към Германия и Европа. Това зависи от нас", добави той.

Германското правителство ще изпълни своя дълг и ще работи с търпение и упоритост за напредъка на интересите на страната, каза още Мерц.

В речта си, продължила малко повече от две минути, той направи равносметка на една богата на събития година, през която пое кормилото на най-голямата икономика в Европа след парламентарните избори през февруари, отбелязва ДПА.

Германският канцлер, който оглавява коалиционно правителство, съставено от неговия консервативен блок и социалдемократите, призна, че постигането на компромис не винаги е било лесно.

"Имаше дискусии и не всичко мина напълно гладко", каза той.

Много решения се прилагат едва сега или ще влязат в сила в по-дългосрочен план, допълни Мерц.

"Нуждаем се от търпение и упоритост, както и от мотивация да продължаваме да взимаме най-добрите решения за страната ни всеки ден", каза в заключение германският канцлер.

