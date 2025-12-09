IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Спад в машиностроенето нанася удар върху опита на Мерц за преструктуриране

Очаква се германското машиностроене да се свие за 12-то поредно тримесечие през текущия тримесечен период, удължавайки спада до цели три години

Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Германската машиностроителна индустрия е на път към най-дългия си спад в производството от над три десетилетия, което разкрива по-широките проблеми, които тежат върху най-голямата европейска икономика, пише Bloomberg.

Очаква се германското машиностроене да се свие за 12-то поредно тримесечие през текущия тримесечен период, удължавайки спада до цели три години, предупреждава лобистката група VDMA. Това би бил най-дългият спад за сектора от началото на 90-те години на миналия век, когато страната се сблъсква със структурните катаклизми на обединението между Германска демократична република и Федерална република Германия.

Машиностроенето е втората по големина индустрия в Германия по приходи. Дълго време задвижвана от „скрити шампиони“ в ниши от системи за багаж на летищата до машини за преработка на храни, нейният упадък засилва натиска върху буксуващата индустриална икономика. Volkswagen AG и Robert Bosch GmbH са сред компаниите, които съкращават производството и работната сила. Миналия месец производителите на химикали в страната отчетоха спад в производството до ниво, приблизително съответстващо на това от 1995 г.

„В миналото винаги имахме един, два фактора, които се движеха добре“, посочва президентът на VDMA Бертрам Каулат, добавяйки: „Сега имаме това припокриване на кризи“.

Спадът повишава натиска върху правителството на канцлера Фридрих Мерц, което се стреми да постигне значително възстановяване. Германската индустрия съкращава над 10 000 работни места на месец от началото на годината, показват данни на федералната статистическа агенция Destatis, което задълбочава опасенията относно траекторията на развитието на страната. Заетостта в машиностроителния сектор е намаляла с 2,4% в сравнение с миналата година, изтъква VDMA.

Ключов проблем за сектора е въздействието на митата, въведени от президента на САЩ Доналд Тръмп. Доставките на машини за американския пазар, най-големият единичен експортен пазар на индустрията в Германия, спадат с 9,4% между януари и септември в сравнение с този период на предходната година, показват данни на VDMA.

Две трети от компаниите очакват приходите им да намалеят поради американските мита, заяви лобистката организация, позовавайки се на проучване сред около 400 фирми.

15-проценнтите мита на САЩ върху вноса от Европейския съюз (ЕС) представляват „голямо предизвикателство за нас в машиностроителния сектор“, подчертава Каулат пред журналисти във Франкфурт. Митата „тежат на маржовете и пазарния дял“, добавя той.

Групата очаква германското производство на машини да се възстанови през следващата година, но само с 1%.

Последна актуализация: 19:40 | 09.12.25 г.
1
rate up comment 26 rate down comment 2
Alex Silver
преди 1 час
Какъв спад, ве? Оня ден писателствахте, че промишлеността се развива добре напук на Путин. Днес вече спад. Най-добре е човек да не си губи времето да ви чете писанията. Те нямат нищо общо с действителността, май.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
