България посрещна еврото: банкомати вече пускат евробанкноти, ЕЦБ отбеляза момента

На 1 януари 2026 г. България официално прие еврото като своя официална валута и стана 21-вият член на еврозоната след дълъг процес на подготовка и изпълнение на критериите за присъединяване.

По повода бе от Министерството на финансите бе организиран светлинен дрон спектакъл в центъра на София, както и 3D мапинг, посветен на единната валута, който бе проектиран на фасадата на Българската народна банка.

Формация от дронове в цветовете на националния флаг се издигна край площад "Княз Александър Първи".

От настъпването на новата 2026 година на фасадата на БНБ се проектира светлинно шоу, представящо българските евромонети и евробанкнотите, които от днес вече са официално платежно средство в страната ни.

Европейската централна банка (ЕЦБ) също ще осветява централната си сграда във Франкфурт всяка вечер от 17:30 ч. до 11 януари в чест на присъединяването на България към еврозоната, посочва институцията на сайта си.

Светлинната инсталация съдържа поздрав „Добре дошла, България“ на всички официални езици на страните от еврозоната и включва визуално представяне на националната страна на българските евромонети от 50 цента, 1 евро и 2 евро.

Прожекцията, с продължителност около четири минути, ще се излъчва циклично, като първото ѝ излъчване бе навръх Нова година.

Видеото, с което се представя инсталацията, е озвучено с гласа на председателя на ЕЦБ Кристин Лагард, която приветства присъединяването на България към валутния съюз.

Реакции и коментари

Посрещаме Новата 2026 година като член на еврозоната – стратегическа стъпка, която носи по-голяма сигурност, финансова стабилност и повече възможности за гражданите и за бизнеса. Това е здрава основа за по-високи доходи, по-конкурентна икономика и устойчиво развитие. Това заяви в приветствие по случай Новата 2026 г. министър-председателят в оставка Росен Желязков, публикувано в профила на Министерския съвет във Facebook.

Сигурен съм, че пътят, който начертахме и гарантирахме пред България, ще продължи да дава реални положителни резултати за българските граждани и ще утвърждава страната ни като стабилен и авторитетен партньор в Европейския съюз и НАТО. Вярвам, че обществото ни е зряло и мъдро. Което е гаранция, че пътят, по който сме избрали да вървим, е неотклонен и достоен, а изборите, които правим, са не само за нас, а и за другите, заявява още Желязков.

По-рано през деня управителят на БНБ Димитър Радев посочи във видео обръщение, че еврото не е просто икономическо решение или валута, а знак за принадлежност, показващ че мястото на България не е в периферията, а в пространство на общи правила, доверие и отговорност. По думите му, членството в еврозоната е знак, че усилието което е положила България, е било разпознато и прието.

„БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ – така пише на най-новите европейски монети. И това казва достатъчно. Защото България е Европа. И Европа е България“, каза Радев.

Решението за приемането на еврото е стратегически избор в спорен момент, заяви от своя страна президентът Румен Радев в новогодишното си обръщение.

Президентът Радев заяви, че приемането на еврото е последният жалон от интеграцията ни в ЕС. “Място, което ни се полага с достиженията на хилядолетната ни култура и цивилизационния принос на страната ни”, каза той и не пропусна да отбележи, че е трябвало да се проведе референдум по въпроса.

Щастлива съм, че имах възможност да бъда част от сбъдването на една мечта за поколения българи, написа финансовият министър в оставка Теменужка Петкова в профила си във Facebook. "България е в еврозоната!!!", отбеляза тя.

България положи изключителни усилия, за да се подготви за еврото, и българите могат да се гордеят с това постижение, заяви и еврокомисарят за икономиката и производителността и за изпълнението и опростяването Валдис Домбровскис в поздравление.

"Знаем, че промяната може да бъде трудна. Но този път промени страната ви към по-добро. Подготовката за еврото направи България по-устойчива и по-добре подготвена за днешната предизвикателна икономическа обстановка", заяви Домбровскис.

Това е исторически момент за България, за еврозоната и за Европейския съюз. Изпращаме ясен сигнал към света, че силата ни е в нашето единство, добави още той.

Банкоматите вече пускат евробанкноти

Евробанкноти вече могат да бъдат теглени от банкомати на редица банки в София, показа репортерска проверка на БТА.

От 00:00 ч. днес официално в обращение в България вече са евробанкнотите и евромонетите. До края на януари левът е равностойно средство за разплащане у нас, а от 1 февруари еврото ще бъде единствената валута, съгласно Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Устройства на "УниКредит Булбанк", "Банка ДСК" и "Централна кооперативна банка" - ЦКБ, разположени в централни райони на столицата, функционират без смущения и от тях могат да бъдат теглени суми в евро.

Банкомати на "Обединена българска банка" - ОББ, и "Инвестбанк" също отпускат желаните суми в единната европейска валута.

Всички банки в страната по-рано предупредиха за техническо прекъсване за пренастройване на системите за работа в евро, което обхвана основно диапазона от 21:00 часа на 31 декември до 01:00 часа след полунощ на 1 януари, припомня БТА.

От банкоматите след приключване на техническото пренастройване пари ще могат да се теглят единствено в евро.

През цялата 2026 година гражданите ще могат да обменят левове в евро на касите на търговските банки в страната, като до средата на годината това ще се случва без такси и комисиони. След тази дата търговските банки могат да приложат такси за превалутирането. Гражданите могат да обменят левове през 2026 година и в клоновете на „Български пощи“, а Българската народна банка ще обменя левове в евро без такси и комисиони безсрочно.

/По БТА и БГНЕС/