Кристин Лагард: С гордост приветстваме България в евросемейството

Президентът на ЕЦБ благодари на Българската народна банка за всеотдайната работа в подготовката за приемането на еврото

31.12.25 г.
Кристин Лагард. Снимка: Bloomberg LP
„С настъпването на 2026 г. с гордост приветстваме България в евросемейството!“ Това написа президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард в публикация в социалната мрежа Facebook, посветена на присъединяването на България към еврозоната от 1 януари 2026 г.

В съобщението си Лагард изразява благодарност към Българската народна банка за „всеотдайната работа и ангажираност в подготовката за приемането на еврото“ и отправя пожелание за „щастлива и успешна Нова година“.

Публикацията е направена в навечерието на официалното въвеждане на еврото в България и отбелязва разширяването на еврозоната до 21 държави членки.

Изявлението е част от поредица от публични коментари на Кристин Лагард през последните седмици на 2025 г., с които тя отбелязва напредъка на България към членство в еврозоната.

В публикация от по-ранна дата президентът на ЕЦБ написа, че „остават 25 дни до присъединяването на България към еврозоната“, като определи процеса като исторически. Седмица по-късно тя отбеляза, че до въвеждането на еврото остават 10 дни, а в последващо съобщение – че „чакането почти приключи“, тъй като остават три дни до присъединяването на страната.

„Това е исторически момент, който ще укрепи търговията, пътуванията и финансовата стабилност в цяла Европа“, написа Лагард в една от тези публикации.

В друг свой коментар тя се върна и към посещението си в София през ноември 2025 г., което определи като впечатляващо, и го посочи като важен етап в подготовката за членството на България в еврозоната.

В навечерието на 1 януари 2026 г. Европейската централна банка ще отбележи присъединяването на България с официална визуална проекция върху южната фасада на централната си сграда във Франкфурт. Анимацията ще съдържа поздрав „Добре дошла, България“ на всички езици на страните от еврозоната, както и визуално представяне на националната страна на българските монети от 50 цента, 1 евро и 2 евро.

Прожекцията ще бъде с продължителност около четири минути и ще се излъчва в периода от 1 до 11 януари 2026 г., като първото ѝ показване ще бъде в новогодишната нощ. Визуалните елементи ще бъдат в цветовете на Европейския съюз и ще бъдат синхронизирани с музиката на „Ода на радостта“.

(БТА)

Последна актуализация: 16:01 | 31.12.25 г.
Кристин Лагард България в еврозоната ЕЦБ
Финанси виж още