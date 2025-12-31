IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Димитър Радев: Еврото не е само валута, а знак за принадлежност

Левът остава част от нашата история и паметта на покеления българи, заяви управителят на БНБ

31.12.25 г.
Снимка: Антон Станков, БГНЕС
Еврото не е просто икономическо решение, не е само валута - то е знак за принадлежност: че мястото ти не е в периферията, а в пространство на общи правила, доверие и отговорност; знак, че усилието, което си положил, е било разпознато и прието. Това заявява управителят на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев в обръщение по повод предстоящото въвеждане на еврото в България. 

Българският лев винаги е бил повече от пари. Името му идва от лъва – символ, който съпътства българската държавност от векове, припомня Радев. 

Левът остава част от нашата история и от паметта на поколения българи. Никой не го отнема. Той просто заема своето място в разказа за страната ни – редом с марките, франковете и лирите на други европейски народи, посочва той.

По думите му еврото не прекъсва този разказ, а го продължава.

Българските букви, образите на Мадарския конник, на Свети Иван Рилски и на Паисий Хилендарски върху европейските пари казват ясно: ние не се отказваме от себе си. Ние заявяваме кои сме, отбелязва централният банкер на България.

На най-новите европейски монети пише „БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ“ и това казва достатъчно, защото България е Европа и Европа е България, подчертава управителят на БНБ.

Цялото изказване на управителя на БНБ можете да видите тук. 

31.12.25 г.
