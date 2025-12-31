Фон дер Лайен: Влизането на България в еврозоната е едно от най-големите постижения на ЕС

България се присъединява към еврозоната, едно от най-големите постижения на Европейския съюз. Този важен момент отразява години упорита работа и отдаденост, преодоляване на предизвикателствата. Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен броени часове преди страната си да стане част от валутния съюз.

"Еврото ще донесе ползи за българския народ, като улесни плащанията и пътуванията. Ще предостави нови възможности за българските предприятия, позволявайки им да се възползват по-добре от предимствата на нашия единен пазар. Ще подсили още повече гласа на България в Европа. Тази стъпка е добра за България и укрепва Европа като цяло. Тя прави нашата икономика по-устойчива и конкурентоспособна в глобален мащаб. Поздравления, България! Можете да се гордеете с постигнатото", допълни Фон дер Лайен, цитирана в прессъобщение на Европейската комисия.

Европейската комисия силно подкрепяше България по пътя й към еврото, отбелязват от Комисията. С присъединяването на България 21 държави членки на ЕС и над 357 милиона граждани ще споделят общата валута на съюза. Обществената подкрепа за еврото в ЕС и еврозоната остава много силна, като мнозинството от гражданите смятат, че еврото е нещо добро за ЕС като цяло и за тяхната собствена държава, както показва последното проучване на Евробарометър, се казва в съобщението на ЕК.

„Поздравления за България за приемането на еврото като нейна валута! Това бележи кулминацията на дълъг и ангажиращ процес и началото на нова глава, изпълнена с възможности за България и нейния народ", заяви Валдис Домбровскис, комисар за икономиката и продуктивността и за изпълнението и опростяването, цитиран в прессъобщението.

"Еврото винаги е било много повече от валута. То приближава България още повече към сърцето на Европа и изпраща ясен сигнал към света, че нашата сила се крие в нашето единство. Това е наистина исторически момент за България, еврозоната и Европейския съюз като цяло“, допълни той.

По-рано тази година ЕК отчете, че България отговаря на изискванията за приемане на еврото. Тази оценка беше подкрепена от доклад на Европейската централна банка. През юли 2025 г. министрите на финансите на ЕС взеха единодушно решение за приемането на еврото от нашата страна.