Танкери започнаха да преминават Ормузкия проток, засилвайки очакванията за сделка

Два китайски супертанкера, превозващи 4 млн. барела петрол, са напуснали Ормузкия проток, съобщи Ройтерс. Това засилва надеждите, че САЩ и Иран действително са близо до сделка, за което говори американският президент Доналд Тръмп. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс пък отбеляза, че има значителен напредък при преговорите.

Тези изявления идват само ден след като Доналд Тръмп съобщи в своята социална мрежа Truth Social, че е отложил планирана атака към Иран по молба на лидери от Близкия изток и за да даде шанс на преговорите.

Джей Ди Ванс призна по време на брифинг в Белия дом, че преговорите са трудни заради липсата на единна позиция на Иран. Той обясни, че целта на САЩ е да не допусне Иран да получи ядрено оръжие, което извади ядрената надпревара в региона извън контрол.

Според ирански медии в последното предложение на Техеран за мир е включено прекратяване на бойните действия, изтегляне на американски войници от региона, както и отварянето на Ормузкия проток, вдигане на санкции и репарации за разрушенията. САЩ обаче очакват и решение за количествата обогатен уран, който притежава Иран.

Военният конфликт в Близкия изток продължава вече три месеца, а затвореният Ормузки проток изстреля цената на петрола над нивото от 100 долара за барел. Това влияе и върху цените на горивата в САЩ - една от най-чувствителните теми за американците, и това се отразява на рейтинга на Тръмп. През ноември в САЩ ще има ключови избори за Конгреса и вече се очаква сериозна загуба за републиканците.

Досега няколко супертанкера, превозващи ирански петрол, напуснаха протока, въпреки че САЩ върнаха санкциите за иранския петрол и предупреждават с мерки срещу купувачите му. Вашингтон обаче отново удължи дерогацията за руския петрол - до 17 юни. В Украйна вече не мислят, че натискът към Кремъл по отношение на петрола ще бъде подновен.

САЩ критикуват Европа за отказа да участва във военните действия в Близкия изток. Позицията на повечето европейски лидери е, че страните им ще осигурят безопасното плаване в региона, но след края на войната.