IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Икономиката през 2025 Войната в Украйна Кризата във Венецуела

Петролът поевтинява с фокус върху Венецуела и глобалния излишък*

Излишъкът накара Саудитска Арабия да намали цените на суровия петрол за Азия за трети пореден месец

08:42 | 06.01.26 г. 1
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Цената на петрола се понижава във вторник, докато трейдърите oценяват перспективите около залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро от американските сили, а опасенията за глобален излишък продължават, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поевтиняват с 0,28% до 61,59 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) – с 0,39% до 58,09 долара за барел.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ ще поемат контрола върху богатата на петрол страна, докато Мадуро, когото Вашингтон многократно е обвинявал в управление на „наркодържава“ и фалшифициране на избори, в неделя се намираше в ареста в Ню Йорк в очакване да му бъдат повдигнати обвинения. САЩ не са предприемали такава пряка намеса в Латинска Америка от нашествието в Панама през 1989 г.

Свързани статии

По-широкият пазар обаче се бори с нарастващ излишък, а Венецуела генерира малка част от световното производство, което означава, че е малко вероятно прекъсване на износа на страната да има трайно влияние върху цените. Излишъкът накара Саудитска Арабия да намали цените на суровия петрол за Азия за трети пореден месец.

Очаква се свръхпредлагането да се увеличи през първата половина на годината и да достигне върха си в средата на годината, според Morgan Stanley.

Венецуела някога беше водещ производител на петрол, но сега формира по-малко от 1% от световните доставки, след като години на недостатъчни инвестиции оставиха енергийната инфраструктура на страната в лошо състояние. Chevron е единствената голяма американска компания, която оперира в страната със специално разрешение от Вашингтон.

Американският министър на енергетиката Крис Райт планира да проведе разговори тази седмица с ръководители от петролната индустрия за възстановяването на енергийния сектор на Венецуела, според източници, запознати с въпроса. Тръмп заяви пред NBC News, че САЩ може да субсидират усилията за възстановяването му.

*Данните са актуални към 8:35 ч. българско време.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 08:42 | 06.01.26 г.
цена на петрола
напиши коментар
Специални проекти виж още
Най-четени новини
Още от Пазари виж още

Коментари

Добави коментар
1
rate up comment 4 rate down comment 9
Скъсана_Ушанка
преди 2 часа
Копейкослугинажа дали усеща какво се случва с "икономиката" на руснята? А дали помни какво стана последния път, когато Саудитска Арабия реши да свали цениге?...давам жокер, беше малко преди 1989та...
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още