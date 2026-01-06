Петролът поевтинява с фокус върху Венецуела и глобалния излишък*

Цената на петрола се понижава във вторник, докато трейдърите oценяват перспективите около залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро от американските сили, а опасенията за глобален излишък продължават, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поевтиняват с 0,28% до 61,59 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) – с 0,39% до 58,09 долара за барел.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ ще поемат контрола върху богатата на петрол страна, докато Мадуро, когото Вашингтон многократно е обвинявал в управление на „наркодържава“ и фалшифициране на избори, в неделя се намираше в ареста в Ню Йорк в очакване да му бъдат повдигнати обвинения. САЩ не са предприемали такава пряка намеса в Латинска Америка от нашествието в Панама през 1989 г.

По-широкият пазар обаче се бори с нарастващ излишък, а Венецуела генерира малка част от световното производство, което означава, че е малко вероятно прекъсване на износа на страната да има трайно влияние върху цените. Излишъкът накара Саудитска Арабия да намали цените на суровия петрол за Азия за трети пореден месец.

Очаква се свръхпредлагането да се увеличи през първата половина на годината и да достигне върха си в средата на годината, според Morgan Stanley.

Венецуела някога беше водещ производител на петрол, но сега формира по-малко от 1% от световните доставки, след като години на недостатъчни инвестиции оставиха енергийната инфраструктура на страната в лошо състояние. Chevron е единствената голяма американска компания, която оперира в страната със специално разрешение от Вашингтон.

Американският министър на енергетиката Крис Райт планира да проведе разговори тази седмица с ръководители от петролната индустрия за възстановяването на енергийния сектор на Венецуела, според източници, запознати с въпроса. Тръмп заяви пред NBC News, че САЩ може да субсидират усилията за възстановяването му.

*Данните са актуални към 8:35 ч. българско време.