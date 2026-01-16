БСК: Законът за търговските надценки практически означава работа на загуба

Законопроектът за максималните търговски надценки, който бе приет на първо четене в Народното събрание, може да доведе до риск от дефицит на стоки и завръщане към сивата икономика. Това коментира Станислав Попдончев, заместник-председател и главен финансов директор на Българската стопанска камера (БСК), в предаването "Бизнес старт" по Bloomberg TV Bulgaria.

Според Попдончев опитът за налагане на „таван“ на надценките е третият от миналата година насам опит на държавата да регулира цените по подобен начин, което е напълно неоправдано на фона на икономическата реалност.

"В период от пет години имахме продължителни периоди на двуцифрена инфлация... В нито един момент не се наложи по какъвто и да е начин ние да предприемем подобни мерки. Бизнесът регулира сам цените си", каза Попдончев, допълвайки, че дори по време на енергийната криза и пандемията пазарът е успял да се балансира без подобен тип рестрикции.

Основно опасение на Българската стопанска камера е свързан с риска от изчезване на качествени стоки и стимулиране на нелоялни практики.

Попдончев обясни, че ако се въведе таван на цените или надценките, търговците, които не могат да покрият разходите си, ще спрат да предлагат определени продукти.

"Това ще доведе до натиск върху останалите търговци, които предлагат този продукт, и всички ще се изкачат на таванната цена. Първо ще изчезнат висококачествените и по-скъпите стоки от пазара и ще се стимулира сивата икономика – неща, които сме забравили от повече от 30 години, като търговията със стоки под щанда", предупреди той.

Анализът на БСК показва, че предложението за кумулативна надценка от 20% за цялата верига е икономически несъобразно. Попдончев илюстрира това с пример, при който ако във веригата участват производител, дистрибутор и краен търговец, всеки от тях би трябвало да работи с надценка от едва около 4%, което практически означава работа на загуба.

Особено притеснителен за бизнеса е текстът, според който търговецът е длъжен да поддържа наличности от продукт - ако го е предлагал до края на 2025 г. - дори ако предлагането му не е икономически обосновано.

„Подобно нещо в пазарна икономика е невъзможно и недопустимо. Не може някой да ви каже, че не ви е изгодно да предлагате един продукт, но вие сте длъжен да го правите“, подчерта заместник-председателят на БСК.

В контекста на пълноправното членство на България в еврозоната, бизнесът вече е подложен на значителен технически и административен натиск, включително актуализация на софтуери и фискални устройства. Попдончев припомни, че Законът за въвеждане на еврото вече съдържа механизми, които гарантират, че няма да има необосновано повишение на цените. Според него засилените проверки от страна на НАП и други контролни органи показват, че търговците са коректни и само 10% от сигналите за спекула действително заслужават проверка, а наложените санкции са пренебрежимо малко.

Вижте целия коментар във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.