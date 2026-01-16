Силициевата долина се готви да изяде конкуренцията при изкуствения интелект през 2026 г.

Рисковият капиталист Марк Андрийсън заяви през 2011 г., че „софтуерът изяжда света“. Тази година Силициевата долина ще се стреми да се възползва от изкуствения интелект, тъй като манията, която тласна създаването на близо 40 хил. стартъп компании в тази област, се сблъсква със студената логика на бизнес икономиката, пише Bloomberg.

Според компанията за рисков капитал Menlo Ventures американските компании са похарчили 37 млрд. долара за софтуер за генеративен изкуствен интелект (AI) през 2025 г. в сравнение с 11,5 млрд. долара година по-рано. Голяма част от тези разходи обаче са били насочени към пъстър набор от инструменти. С нарастващия натиск за демонстриране на значителна възвръщаемост на инвестициите 2026-та ще бъде годината на дарвиновия подбор, тъй като се очаква само малка част от компаниите да продължат развитието на своя бизнес, а останалите ще бъдат погълнати от големи технологични фирми.

Когато редица стартъпи се стремят да решат един и същ проблем, но само две или три компании успяват да завладеят пазара, много от останалите биха могли да станат цели за придобиване. Същият модел се наблюдаваше и при облачния софтуер, което през 2020 и 2021 г. генерира вълна от придобивания, водени от частния капитал.

Две сделки, набързо сключени преди Нова година, дават индикации за това как това може да се повтори с изкуствения интелект: най-големите компании в Силициевата долина ще се обърнат към Китай, за да погълнат местни стартъпи, като междувременно ще закупят западни фирми чрез скрити придобивания.

Ключът и в двата подхода ще бъде в това умело да се избегне гнева на регулаторните органи, опитвйки се да не задействат правилата за изходящи инвестиции, когато се купуват китайски фирми, и използвайки сделки за наемане и лицензиране – известни в индустрията като придобивания – за да избегнат антитръстови разследвания, когато поглъщат конкуренти в САЩ и Европа.

Загубата на доверие в изкуствения интелект може да ускори тази консолидация и технологичните гиганти ще се възползват от потенциална разпродажба на стартъпи. Резултатът: големите технологични компании устояват на пазарната буря и затвърждават господството си, като по пътя си придобиват таланти и интелектуална собственост.

Първата от тези сделки в края на годината позволи на Nvidia да спечели на 24 декември „неексклузивно лицензионно споразумение“ на стойност 20 млрд. долара с базирания в Сан Хосе стартъп за производство на чипове Groq. Някои медийни заглавия определиха сделката като придобиване. Nvidia плати за правото да използва технологията на Groq и да интегрира дизайна на чиповете ѝ в бъдещи продукти, като някои мениджъри на Groq също се присъединиха към Nvidia.

Звучащото като директна покупка беше по-скоро придобиване през задната врата, целящо да избегне регулаторни разследвания - техника, която се превърна в част от стратегията на Силициевата долина в епохата на изкуствения интелект.

Microsoft стартира 2024 г. с лицензионна сделка на стойност 650 млн. долара с Inflection, обещаващ стартъп за изкуствен интелект, чийто главен изпълнителен директор и съосновател на DeepMind на Google в крайна сметка отиде при софтуерния гигант като част от споразумението.

Google, собственост на Alphabet, направи почти същото с Character.AI в сделка за 2,7 млрд. долара, както и Amazon с придобиването на бързо развиващия се стартъп Adept. Отново Google закупи активите и талантите на стартъпа за изкуствен интелект Windsurf за 2,4 млрд. долара през 2025 г.

Регулаторите може да реагират бавно, но не са глупави. Както Федералната търговска комисия на САЩ (FTC), така и Министерството на правосъдието разследват някои от тези сделки, които приличат на придобивания. Но указът на президента Доналд Тръмп от декември 2025 г. сигнализира за потенциално по-мека позиция по отношение на прилагането на антитръстовото законодателство. Колкото и внимателно да наблюдава FTC, тези псевдосливания изглежда ще продължат.

Броят на стартъпите в областта на изкуствения интелект, подккрепени от рисков капитал. Графика: Bloomberg

Другата сделка, която предлага поглед към бъдещето, беше придобиването през декември от Meta Platforms на Manus, един от най-известните стартъпи в областта на изкуствения интелект, появили се от Китай след DeepSeek. Нямаше нищо скрито в тази директна покупка – за която се твърди, че е на стойност 2 млрд. долара и която ще помогне на Meta да продава AI агенти на компании.

Защо? Защото Тръмп иска да види САЩ като победител в по-широката надпревара за изкуствен интелект с Китай и част от стратегията му е да наруши усилията на Пекин за самодостатъчност, наводнявайки китайския пазар с американски продукти – оттук и готовността му да позволи на Nvidia да продължи да продава чипове на Китай. Той може също така да гледа благосклонно на неутрализирането на част от китайската конкуренция от страна на Силициевата долина чрез сливания и придобивания.

Това ще е от полза за технологичните гиганти благодарение на това как махалото се залюлява в технологичната динамика между Китай и САЩ. В ранните години на мобилния интернет китайските компании очевидно копираха продукти от Силициевата долина, както Alibaba Group направи с eBay.

Но посоката на движение се промени, смята Уинстън Ма, професор в Юридическия факултет на Нюйоркския университет и партньор в Dragon Global. Китай сега създава новаторите.

„Meta копира функциите на TikTok, за да развие своята екосистема от кратки видеоклипове в Instagram и Meta“, посочва Ма. „Сега, в ерата на изкуствения интелект, Meta купува Manus“.

Той очаква други стартъпи за изкуствен интелект в Китай да последват подобен път, търсейки доходоносни решения чрез гигантите от Силициевата долина.

Китайските основатели на Manus са забележителни с това как са се дистанцирали от родината си, като са преместили централата на компанията в Сингапур и са премахнали връзките си с Китай през последната година, така че Meta, когато обяви покупката, да може официално да изключи всякакви „китайски интереси“ в стартъпа.

Но има и по-дълбока причина, поради която Manus може да продава на САЩ: китайските предприемачи в областта на изкуствения интелект имат по-глобален подход към правенето на бизнес от своите предшественици. Тази нова група млади основатели е израснала с интернет и има достъп до американски платформи като Reddit, Twitter и Google с помощта на виртуални частни мрежи (VPN), които са им позволили да заобиколят голямата онлайн защитна стена на Китай.

Един водещ китайски стартъп в областта на изкуствения интелект е кръстил всичките си конферентни зали на западни рок групи като Led Zeppelin, разкрива рисков капиталист, базиран в Пекин. Основателят на Manus е кръстил първата си компания Nightingale на книгата на Оскар Уайлд „Славеят и розата“. Тези предприемачи са по-близки до Запада и са по-заинтересовани от създаването на продукти с широко въздействие и потребителски бази по целия свят, отколкото от печелене на пари и убиване на конкурентите си, както направи основателят на Alibaba Джак Ма. По този начин продажбите на утвърдени глобални платформи изглеждат по-привлекателни.

Геополитически чувствителни фактори, разбира се, правят продажбата на DeepSeek, водещият пример за китайски стартъп компании в областта на изкуствения интелект, малко вероятна. Но други, като базираната в Пекин Moonshot AI, която разработва големи езикови модели, и Zhipu AI, биха могли да бъдат ценни допълнения за компании като Alphabet и Microsoft.

Шумът около изкуствения интелект създаде порой от нови компании, но за съжаление има малък шанс някоя от тях - дори големи имена като OpenAI и Anthropic - да измести някой от „Великолепната седморка“. След три години на изпитания и експерименти с изкуствен интелект сега компаниите от Силициевата долина се подготвят да добавят към короните си още скъпоценни камъни.