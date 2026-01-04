Какво се случва с прехода на Meta от софтуер с отворен код към изкуствен интелект?

Марк Зукърбърг, който месеци наред изгражда един от най-скъпите екипи в историята на технологиите, се включва в ежедневната работа и насочва фокуса на Meta Platforms Inc. към изкуствения интелект (AI), от който може да печели пари.

Очаква се един нов AI модел, с кодово име Avocado, да дебютира следващата пролет като „затворен“ – такъв, който може да бъде строго контролиран и до който Meta може да продава достъп, разкриват източници, запознати с въпроса.

Ходът, който е в съответствие с това, което конкурентите Google и OpenAI правят с моделите си, би отбелязал най-голямото отклонение до момента от стратегията на компанията за отворен код, която Meta преследва от години. Моделите с отворен код позволяват на външни разработчици да преглеждат и надграждат кода. Новият директор за изкуствения интелект на Meta, Александър Уан, е защитник на затворените модели, изтъкват източниците.

Стратегията на Meta се промени драстично по-рано тази година, след като компанията пусна Llama 4, модел с отворен код, който разочарова Силициевата долина и Зукърбърг. Последният отстрани някои от хората, които работеха по този проект, и лично нае водещи експерти в областта на изкуствения интелект, като в някои случаи им предложи щедри възнаграждения.

Сега Зукърбърг прекарва голяма част от времето и енергията си в тясно сътрудничество с тези новоназначени служители в група, наречена TBD Lab.

Тя използва няколко модела на трети страни като част от процеса на обучение за Avocado, вдъхновени от конкурентни модели, включително Gemma на Google, gpt-oss на OpenAI и Qwen, модел на китайския технологичен гигант Alibaba Group Holding Ltd.

Обучението на новия модел чрез китайски технологии сигнализира за промяна в тона на Зукърбърг, който изрази опасения, че китайските модели могат да бъдат повлияни от държавната цензура. Оттогава Зукърбърг многократно се застъпва за подкрепа от страна на САЩ за американските технологични компании, които се стремят да доминират в световната надпревара в областта на изкуствения интелект.

Въпреки това редица проекти на американски компании изостават.

„Китай е доста напред – много напред в областта на отворения код“, заяви по-рано този месец главният изпълнителен директор на Nvidia Corp. Дженсън Хуанг.

Зукърбърг отдавна твърди, че предоставянето на публичен достъп до нововъзникващи инструменти и технологии, особено в областта на изкуствения интелект, укрепва продуктите на Meta и насърчава по-широкото им приемане. Той оприличи подхода на Meta към отворениякод с операционната система Android на Google. Въпреки че Meta вече изгражда някои затворени модели за вътрешна употреба, а Зукърбърг загатва за идеята за разработване на други затворени модели, няколко версии на настоящия водещ модел на Meta с изкуствен интелект, Llama, са с отворен код.

По време на разговор с инвеститори за представяне на финансовите резултати в края на юли, Зукърбърг намекна, че компанията ще се стреми както към модели с отворен и затворен код в бъдеще.

Изкуственият интелект се превърна в основен приоритет на Meta, като привлича по-голямата част от разходите и вниманието на ръководителите, докато Meta се надпреварва с конкурентите, за да стане първата компания, постигнала AI модели, които могат да засенчат човешките възможности. Зукърбърг обеща да похарчи 600 млрд. долара за инфраструктурни проекти в САЩ през следващите три години, повечето от които са свързани с изкуствения интелект. Той също така преразпределя част от инвестициите на Meta вътрешно, планирайки значителни съкращения на усилията на компанията за развитие на виртуалната реалност и метавселената в полза на инвестициите в очила с изкуствен интелект и друг свързан с технологията хардуер.

Въпреки това, разходите на Meta за изкуствен интелект привлякоха вниманието на инвеститорите от Wall Street, които наскоро се противопоставиха на обещанието на Зукърбърг да продължи да инвестира сериозно в технологията през 2026 г. Въпреки че Meta твърди, че инвестициите ѝ в изкуствен интелект вече се изплащат, като правят рекламния бизнес на компанията по-силен, а Зукърбърг пледира за необходимостта от бързо и „предварително зареждане“ на капацитета, други се притесняват, че този залог за изграждане на центрове за данни и придобиване на друга инфраструктура може да не допринесе за печалбата на компанията в продължение на години, ако изобщо окаже положителен ефект.

Ако Meta иска да представи нещо водещо в индустрията през следващата година, това ще зависи до голяма степен от Уанг, 28-годишният вундеркинд, който се присъедини към компанията след сделката ѝ със стартъпа Scale AI, който той изгражда. Зукърбърг се е позиционирал като ментор на Уанг, поверявайки му може би най-важното и скъпо продуктово начинание на компанията. Въпреки че Уанг не се смята за технически експерт при изкуствения интелект, той познава индустрията чрез взаимоотношенията, които е изградил в Scale, и е впечатлил екипа със способността си да върши нещата бързо и да предлага обща визия, изтъкват източниците.

Междувременно Meta е ограничила приоритетите на стратегията си за отворен код. Някои служители на компанията са били инструктирани от ръководството да спрат да говорят публично за продукти с отворен код и Llama след пускането на Llama 4, докато фирмата преценяваше дали тези усилия все още имат своята икономическа логика, добавят източниците.

Най-известният продукт, излязъл от MSL, получи смесени отзиви. За да изпревари пускането на Sora 2 от OpenAI, Meta бързо пусна свой собствен продукт, наречен Vibes, използвайки технология, лицензирана от стартъпа за изкуствен интелект Midjourney Inc. Докато експерти от Meta настояват, че Vibes се представя добре по отношение на употребата, пускането на Sora само седмица по-късно бързо засенчи Vibes в медиите и онлайн пространството.

Успехът може да зависи и от способността на Зукърбърг да продаде визията си на потребителите, регулаторите и инвеститорите. Заявената цел на групата е да постигне „суперинтелект“, което в общи линии се отнася до системи с изкуствен интелект, способни да изпълняват задачи по-добре от хората. Но терминът също така оставя хората объркани и обезпокоени както в компанията, така и извън нея.

Това лято ръководството на Meta е било възложило на служители, фокусирани върху данните, да проведат пазарно проучване за това как терминът ще се възприеме от политиците в САЩ и чужбина. Работейки с външни консултанти, те са установили, че терминът е предизвикал опасения от неконтролираната мощ на изкуствения интелект, особено в Европа, където регулаторните органи вече са предприели мерки срещу предложенията на Meta за изкуствен интелект.

В САЩ някои видни учени в областта на изкуствения интелект и други технолози, включително съоснователят на Apple Inc. Стив Возняк и Ричард Брансън от Virgin Atlantic Airways Ltd., стигат дотам, че насърчават забраната за разработване на „суперинтелект“, докато не се докаже, че той може да бъде изграден безопасно.