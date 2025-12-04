ЕС започва антимонополно разследване срещу Meta заради AI инструментите в WhatsApp

Meta се изправя пред антимонополно разследване от Европейския съюз (ЕС) заради използването на функции с изкуствен интелект (AI) в WhatsApp, докато Брюксел продължава да засилва натиска си върху технологичните гиганти от САЩ.

Разследването ще провери дали новата политика на Meta, позволяваща на AI доставчици да получават достъп до WhatsApp, нарушава правилата на ЕС за конкуренцията, предава CNBC.

Европейската комисия (ЕК) се опасява, че новите политики на Meta относно AI инструментите в WhatsApp може да попречат на конкурентни AI доставчици да предлагат своите бизнес услуги през приложението в Европа.

„Твърденията са безпочвени“, посочи говорител на WhatsApp пред CNBC в изявление, добавяйки, че приложният програмен интерфейс (API) на приложението не е предназначен да поддържа AI чатботове и „натоварва нашите системи“.

„AI секторът е силно конкурентен и хората имат достъп до услуги по свой избор по различни начини, включително чрез магазини за приложения, търсачки, имейл услуги, партньорски интеграции и операционни системи“, добавят от компанията.

Възможните глоби при нарушение на антимонополните правила на ЕС могат да достигнат до 10% от глобалните годишни приходи, макар че рядко стигат този максимум, особено ако предполагаемите нарушения са краткотрайни, пише Bloomberg. Meta сега ще бъде принудена да предложи решения, които да удовлетворят опасенията на регулаторите.

„Трябва да гарантираме, че европейските граждани и бизнеси могат напълно да се възползват от тази технологична революция и да предотвратим злоупотребата с власт от страна на доминиращи дигитални компании, които могат да изтласкат иновативните конкуренти“, заяви еврокомисарят по въпросите на конкуренцията Тереса Рибера.

През последните години ЕС засили натиска върху фирмите от Силициевата долина, стремейки се да ограничи потенциални злоупотреби на пазара, тъй като малък брой компании държат огромна власт в дигиталния сектор. Миналия месец италианските регулатори разшириха свое разследване относно използването на AI инструменти в WhatsApp от Meta, свързано с предполагаема злоупотреба с господстващо положение в услугите за чатботове. Италианската антимонополна агенция по-рано съобщи, че работи с европейските си партньори по въпроса.

ЕК уточни, че откриването на формално разследване не предрешава крайния резултат. ЕС заяви, че собственото му дело ще изключи Италия, за да се избегне дублиране с текущите производства там.

Американският президент Доналд Тръмп отдавна критикува регулациите на ЕС в областта на технологиите и конкуренцията, които според него пречат на американските компании. През август той заплаши да наложи нови мита и ограничения за износ на напреднали технологии и полупроводници в отговор на данъците върху дигиталните услуги, които засягат американските технологични фирми.