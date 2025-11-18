Meta спечели антитръстовото дело за придобиването на Instagram и WhatsApp

Meta Platforms Inc. спечели ключово дело във вторник, след като федерален съдия постанови, че придобиванията от компанията на приложението за споделяне на снимки Instagram и услугата за съобщения WhatsApp не нарушават антитръстовото законодателство на САЩ.

Окръжният съдия на САЩ Джеймс Боусбърг във Вашингтон постановява, че Федералната търговска комисия не е успяла да докаже, че сделките са позволили на технологичния гигант незаконно да монополизира пазара на социални мрежи.

Според него Комисията се е затруднила да определи границите на продуктовия пазар на Meta.

„Независимо дали Meta се е радвала на монополна власт в миналото, агенцията трябва да покаже, че продължава да държи такава власт и сега. Съдът определя, че Федералната търговска комисия не го е направила“, посочва съдията.

Решението е огромна загуба за федералното правителство, което съди технологичния гигант за нарушения на антитръстовото законодателство през 2020 г. по време на първата администрация на Тръмп.

След публикуването на решението акциите на Meta възстановиха част от загубите през сесията.

„Решението на съда днес признава, че Meta е изправена пред ожесточена конкуренция“, коментира говорителят на групата Кристофър Сгро. „Нашите продукти са полезни за хората и бизнеса и са пример за американските иновации и икономически растеж. Очакваме с нетърпение да продължим да си партнираме с администрацията и да инвестираме в Америка“, добавя той.

От Комисията не са коментирали веднага съдебното решение.

Главният изпълнителен директор на Meta Марк Зукърбърг прекара голяма част от годината да ухажва президента на САЩ Доналд Тръмп, вкл. като направи някои корпоративни и продуктови промени. Групата му например премахна правилата за речта на омразата, външните усилия за проверка на фактите и инициативите за многообразието.

След като Зукърбърг подобри отношенията си с Тръмп в началото на годината, компанията му ангажира и други служители на администрацията в опит да се опита да уреди случая. Това обаче не се увенча с успех.

Съоснователят на Facebook в крайна сметка дава показания във Вашингтон в продължение на няколко дни през април като част от седемседмичния процес на Федералната търговска комисия.

Федералната търговска комисия твърди, че Meta – която тогава оперираше като Facebook Inc., е купила двете компании през 2012 и 2014 г., вместо да се конкурира с тях. Meta е направила придобиванията, според Комисията, за да засили монопола си в частта от пазара на социалните мрежи, фокусирана върху връзките между приятели и семейство.

В отговор Meta казва, че конкурентите ѝ са далеч отвъд традиционното споделяне с приятели и семейство, като включват платформи за кратки видеоклипове, търговия и лични съобщения. Компанията призова и представители на няколко други технологични компании, включително Reddit Inc., X, TikTok и Pinterest Inc., да свидетелстват за това как техните продукти се конкурират с тези на Meta за потребителското време и внимание, а оттам – и за рекламни долари.

В решението си съдията отхвърля твърдението на Федералната търговска комисия, че приложенията на Meta, Facebook и Instagram, се използват предимно за „лични социални мрежи“, докато други, като TikTok на ByteDance Ltd. и YouTube на Alphabet Inc., са приложения за видео забавление. Четирите платформи са се „развили, за да имат почти идентични“ функции, пише съдията.

Според решението „доказателствата категорично показват, че “потребителите третират TikTok и YouTube като алтернативи на приложенията на Meta. „Хипотезата на Федералната търговска комисия за това как хората използват тези приложения е постоянно опровергана от данните“, посочва съдията. TikTok и YouTube „се конкурират ожесточено за значителен дял от бизнеса на Meta“, заключава той.

Пазарният дял на Meta също изглежда намалява, когато се разглежда общото време, прекарано в приложения, казва съдията. „Съдът в крайна сметка установява, че YouTube и TikTok принадлежат на продуктовия пазар и те пречат на Meta да държи монопол. Дори YouTube да е извън пазара, включването на TikTok само по себе си обезсилва делото на Федералната търговска комисия“, според заключенията, посочени в решението.

Делото е едно от петте големи антитръстови дела, заведени от американските власти срещу най-големите технологични платформи в света. Двама федерални съдии вече постановиха, че Google, собственост на Alphabet Inc., незаконно е монополизирал пазарите за онлайн търсене и реклама, докато делата срещу Amazon.com Inc. и Apple Inc. все още висят.