Meta записва спад на борсата заради големите разходи за AI, което повтаря разгрома на метавселената

Огромните чекове, които Meta Platforms изписа в подкрепа на амбициите си в сферата на изкуствения интелект (AI), напомнят на някои инвеститори за огромните разходи за метавселената, които парализираха акциите ѝ само преди няколко години, пише Bloomberg.

Миналата седмица компанията майка на Facebook отчете резултати, които надминаха очакванията на анализаторите за някои ключови метрики. Но фокусът на Wall Street беше върху капиталовите разходи, които компанията заяви, че ще достигнат 72 млрд. долара тази година, и ще са „значително по-големи“ през 2026 г. След това, при представянето на финансовия отчет, главният изпълнителен директор Марк Зукърбърг омаловажи опасенията, че Meta може да харчи прекалено много за неща като групата ѝ Superintelligence Labs, казвайки, че „това е правилната стратегия за агресивно предварително изграждане на капацитет“.

Сега акциите на Meta са в най-лошия си четиридневен период от ноември 2022 г. насам, понижавайки стойността си с почти 17% и заличавайки пазарна капитализация от 307 млрд. долара. Неслучайно разпродажбата през 2022 г. беше предизвикана и от инвеститори, които поставяха под въпрос плановете за разходи, което в крайна сметка доведе до спад на цената на книжата със 77% от пика през 2021 г.

„Това се усеща като завръщане към старите дни на преразходи на Meta, когато харчеше за неща, които са несериозни или които нямат подходящи изисквания за възвръщаемост, обвързани с тях“, коментира Тифани Уейд, старши портфолио мениджър в Columbia Threadneedle Investments, която има активи на стойност около 714 млрд. долара. „Инвеститорите губят търпение.“

Разбира се, дори и с последния срив, цената на акциите на Meta остава със 7,1% нагоре тази година. Това е така, защото доскоро харченето на големи суми за изкуствен интелект не се възприемаше като нещо негативно. Всъщност компаниите бяха възнаграждавани за това, защото показваше, че остават конкурентоспособни в развиващия се технологичен пейзаж. Зукърбърг отдавна говори как AI води до подобрено таргетиране на рекламите и по-добра ангажираност. Но с продължаващото нарастване на разходите, инвеститорите стават несигурни относно харчовете, без да има по-конкретни признаци за ползите.

Meta не е отговорила на запитването за коментар.

Въпреки че AI не е толкова далечен удар, колкото метавселената, „могат да бъдат направени някои паралели между разходите за суперинтелект и Reality Labs”, коментира Уейд. „И двата проекта са дългосрочни, които нямат незабавна възвръщаемост и където крайната възвръщаемост е неясна“.

Уейд не е единственият представител на Wall Street, който вижда връзката. Джейсън Хелфстийн, анализатор в Oppenheimer, понижи рейтинга на акциите на Meta след отчета ѝ, като написа, че „значителната инвестиция в суперинтелект въпреки неизвестната възможност за приходите отразява разходите за метавселената през 2021-2022 г.“

Meta не е единственият пример за това как инвеститорите се колебаят относно разходите за изкуствен интелект. Microsoft също записа борсов спад заради резултатите си, въпреки че понижението беше по-леко, тъй като инвеститорите виждат по-ясен път от разходите към растежа на бизнеса с облачни изчисления Azure. За разлика от Microsoft, да не говорим за Amazon.com или Alphabet, които се възстановиха заради резултатите си, Meta пропусна бизнеса, фокусиран в предприятията, като Azure, който би могул да се възползва от разпространението на AI.



„Има реална липса на диверсификация в бизнес модела“, коментира Стефан Словински, глобален ръководител Софтуерни изследвания в BNP Paribas. „Тя не успя да направи експанзия в реалния корпоративен бизнес, а допусна стратегическа грешка с метавселената“.

Възвръщаемостта на инвестирания капитал на Meta беше 25% през третото тримесечие, което е забележителен спад спрямо предходното тримесечие, което постави рекорд от близо 32%. Дори с този спад, възвръщаемостта остава доста над нивата, наблюдавани през 2023 г., когато амбициите на компанията за метавселената водеха до по-високи разходи.

„Единственият начин да монетизира стотици милиарди капиталови разходи е чрез допълнителна реклама“, коментира Словински. „Сигурен съм, че компанията ще може да направи това с течение на времето. Но ще отнеме време.“

Разходите са само един аспект от финансовите резултати на Meta, който кара инвеститорите да се замислят. В бележка до клиентите на 2 ноември Bank of America написа, че е използван и задбалансов дълг, както и голямо отписване на дългове, което е увеличило разликата между нетната и проформа печалбата. Банката смята, че подобна тенденция „може да подчертае влошаващото се качество на резултатите и исторически е била съпътствана от по-слаба възвръщаемост“.

Междувременно други аспекти на прогнозата на Meta са окуражаващи. Очаква се приходите ѝ да нараснат с 21% тази година и да останат високи през 2028 г. Растежът на нетната печалба, който остана без изменение за 2025 г., се очаква да е над 25% следващата година.

В допълнение оценката на Meta на фондовия пазар я прави изгодна в сравнение с други акции на технологични гиганти. Акциите ѝ се търгуват на цена 19 пъти очакваната печалба, което е отстъпка спрямо 10-годишната им средна стойност. Това прави Meta най-евтината от акциите на Великолепната седморка.

Спадът на цената на акциите на Meta е „озадачаващ“, казва Дейвид Кац, който отговаря за 1,4 млрд. долара като главен инвестиционен директор в Matrix Asset Advisors. За него това представлява класическа възможност за покупка.

„Метавселената беше залог, който не сработи“, коментира Кац. „Има много по-ясна пътна карта за използването на AI за пазарни предимства и по-добра рентабилност. Освен това става дума за много пари, без особена отговорност за Зукърбърг. Приликите свършват дотук“.