По-високите разходи на Meta за AI разтърсват инвеститорите

Марк Зукърбърг даде обещание, че Meta Platforms ще инвестира още по-агресивно в изкуствен интелект през следващата година, което предизвика нови опасения от страна на инвеститорите. Те понижиха цената на акциите ѝ поради опасения, че компанията може да няма очевидна възвръщаемост от огромната инвестиция, пише Bloomberg.

Късно снощи Зукъбърг сигнализира за ненаситен апетит за повече изчислителни ресурси, докато Meta се опитва да гарантира, че е лидер в индустрията на изкуствения интелект (AI).

„Искаме да се уверим, че инвестираме достатъчно“, коментира той по време на конферентен разговор, след като Meta публикува резултатите си за третото тримесечие и обяви, че капиталовите разходи ще бъдат „значително по-големи“ през следващата година, отколкото през 2025 г., когато се очаква да похарчи 72 млрд. долара.

Зукърбърг и главният финансов директор Сюзън Ли прекараха по-голямата част от разговора, допускайки, че инвестициите на Meta в изкуствен интелект се отплащат сега и ще се отплащат и в бъдеще, като помагат на компанията да таргетира по-добре рекламите и съдържанието си. Приходите на гиганта са нараснали с 26% до 51,2 млрд. долара през третото тримесечие, подсказвайки, че основният рекламен бизнес на Meta, който генерира около 98% от тези приходи, остава силен.

За настоящия период Meta прогнозира, че приходите ѝ ще са между 56 млрд. и 59 млрд. долара. Средната прогноза на анализаторите е за 57,4 млрд. долара, сочат данни, събрани от Bloomberg.

Главният изпълнителен директор на Meta не е притеснен, че компанията може да изгради повече центрове за данни и изчислителен капацитет, отколкото е необходимо за амбициите ѝ в областта на изкуствения интелект, въпреки че няма бизнес с облачни услуги като конкурентите Microsoft и Google. Ако Meta развие твърде много изчислителна мощност, казва той, излишният капацитет може да подобри основния бизнес или ще се намери начин да го продаде. По-важната теза на Зукърбърг е: „Мисля, че това е правилната стратегия за агресивно насочване към изграждането на капацитет в началото“.

С оглед на коментарите на Зукърбърг, много анализатори на Wall Street не са убедени в идеята за прекомерно харчене. Цената на акциите на Meta се понижи с около 8% по време на следборсовата търговия, след като приключи сесията в сряда на ниво от 751,67 долара. Спадът подсказва промяна в оптимизма на инвеститорите относно разходите на Meta. Стойността на книжата на гиганта се повиши с 28 на сто от началото годината до края на търговията снощи.

„Резултатите на Meta разкриват нарастващото напрежение между огромните инвестиции на компанията в инфраструктура за изкуствен интелект и очакванията на инвеститорите за краткосрочна възвръщаемост, като увеличаващите се разходи за AI възможности натежават върху настроенията въпреки стабилните основни бизнес резултати“, посочва в имейл Джеси Коен, старши анализатор в Investing.com.

Това напрежение беше очевидно при обявяването на данните, като един анализатор каза на Зукърбърг, че „очевидно“ има някои опасения относно инвестициите.

И все пак тазгодишните разходи изглежда няма да спрат. Meta заяви, че капиталовите ѝ разходи ще са между 70 млрд. и 72 млрд. долара, което е над по-ранната прогноза за 66-72 млрд. долара. От началото на годината разходите са 50 млрд. долара, което подсказва, че се задават още инвестиции.

Ли посочва, че общите разходи „ще растат със значително по-бърз темп през 2026 г., отколкото през 2025 г.“ Тя отдава нарастващите разходи на бъдещите нужди от инфраструктура и тези на Meta Superintelligence Labs.

Коментарите на Зукърбърг за разходите отидоха още по-далеч. На вечеря, организирана през септември от президента Доналд Тръмп за технологични лидери, основателят на Facebook заяви, че очаква компанията му да похарчи поне 600 млрд. долара в САЩ до 2028 г.

Малко след това Ли поясни, че сумата от 600 млрд. долара се отнася до прогнозите на компанията за общите разходи в САЩ от тази година до 2028 г., включително за инфраструктура, кадри и други операции.

Някои анализатори предупредиха, че коментарите за разходите хвърлят сянка върху това, което иначе е процъфтяващ бизнес.

„За съжаление, силният растеж на приходите и на броя на потребителите на Meta през третото тримесечие е засенчен от значително увеличените разходи във всички области“, посочва в бележка Майк Прукс, анализатор във Forrester, отбелязвайки също серията от загуби от хардуерното AI подразделение на Meta, известно като Reality Labs.

Reality Labs отчете оперативна загуба от 4,4 млрд. долара за третото тримесечие, като същевременно реализира приходи от продажби от 470 млн. долара. Компанията също така заяви, че очаква по-ниски приходи на годишна база от звеното през четвъртото тримесечие, отчасти поради факта, че търговските партньори са закупили нейните очила за виртуална реалност Quest през текущото тримесечие, за да се подготвят за празничния сезон. Ли твърди, че компанията очаква продажбите на очилата ѝ с изкуствен интелект, като Ray-Ban Meta, да се увеличат, въпреки че Quest са изправени пред забавяне.

Освен това компанията отчете нетна печалба от 2,71 млрд. долара, което включва еднократен данък от 15,9 млрд. долара заради прилагането на данъчния закон, подписан през юли. Без тази сума, Meta твърди, че нетната ѝ печалба се е увеличила с 19 на сто до 18,6 млрд. долара.