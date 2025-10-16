Бивш директор на Meta: Рискът от корекция на пазара на AI е много голям

Вероятността от корекция на пазара в сектора за изкуствен интелект (AI) е „доста висока“, предупреди бившият директор на Meta и британски политик Ник Клег, като отхвърли концепцията за изкуствен суперинтелект, пише CNBC.

Клег, бивш вицепремиер на Великобритания, който в миналото ръководи политическите решения в американския технологичен гигант Meta Platforms, твърди, че бумът на AI е довел до „невероятни, луди оценки“.

„Има абсолютен изблик от почти ежедневни, ежечасни сделки“, коментира той.

„Трябва да се замислите: уау, това може да доведе до корекция“, посочва Клег, допълвайки, че вероятността за такова събитие е „доста висока“.

Балоните обикновено се определят от завишени оценки на частния или публичния пазар, където оценката на дадена компания не съответства на нейните фундаментални показатели.

Корекцията се свежда до това дали хипермащабните компании, „които инвестират стотици милиарди долари в земята и изграждането на тези центрове за данни“, могат да възвърнат инвестициите си в инфраструктура и да докажат, че бизнес моделите им са устойчиви, казва Клег.

„Това очевидно ще повдигне някои въпроси“, добавя той.

Суперинтелект срещу полезност

Изкуственият суперинтелект обикновено се дефинира като момента, в който изкуствения интелект надминава човешкия, което често се възприема като „Свещения Граал“, коментира Клег. По думите му това е в противовес с изкуствения общ интелект, при който AI системите имат способности на нивото на човешките.

Много известни технологични лидери и инвеститори подкрепиха идеята за изкуствен суперинтелект, включително основателят на SoftBank Масайоши Сон и главният изпълнителен директор на Meta Марк Зукърбърг, като последният по-рано тази година създаде AI лаборатория, която да разработи технологията.

„Мисля, че има определени ограничения на тази потенциална технология за изкуствен интелект, което означава, че тя може би няма да бъде толкова перфектна, колкото хората предполагат“, добавя Клег. „Но това не означава, че самата технология няма да остане, няма да процъфти и няма да има огромен ефект.“

Всъщност бившият работодател на Клег – Meta, процъфтя след пукането на дотком балона, а днес е една от най-големите компании в света. Amazon и Google имаха подобен курс, показвйки, че спукването на балона невинаги означава края на една компания.

В сферата на рисковите инвестиции е широко разпространено мнението, че най-добрите компании се създават в период на спад или в трудна среда за финансиране, често поради факта, че инвеститорите следят по-внимателно печалбите си и поставят по-голям акцент върху стабилните бизнес показатели, когато вземат инвестиционни решения. Това принуждава бизнес лидерите да работят по-ефективно, като тези, които могат да постигнат повече с по-малко финансиране, вероятно ще надживеят конкурентите си.

Позицията на Клег отразява тази на други инвеститори и технологични лидери, които вярват, че се появява балон, но това не означава, че изкуственият интелект няма да остане.

Създава се „балон в индустрията“, но „AI е реален и ще промени всяка индустрия“, коментира Джеф Безос пред публиката на Italian Tech Week по-рано този месец.

Според Клег има случаи, в които изкуственият интелект може да се приложи бързо и лесно, но обществото като цяло ще приеме технологията по-бавно.

„Има много еуфория. Хората в Силициевата долина предполагат, че ако изобретиш дадена технология във вторник, всички ще я използват в четвъртък. Всъщност нещата не стават така“, категоричен е той.

„Отне ни 20 години, за да преминем към настолните компютри, след като те станаха технологично възможни. Мисля, че трябва да обърнем внимание на темпа. Той ще варира от сектор до сектор, от страна до страна, но мисля, че може да е малко по-бавен, отколкото някои предвиждат в момента“, добавя Клег.