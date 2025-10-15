Влиянието на изкуствения интелект върху американската икономика е преувеличено

Понякога има икономически наративи, които не заслужават пълно опровержение, защото съдържат повече от зрънце истина. Вместо това по-скоро изискват подходящо ниво на скептицизъм. Три такива истории са широко разпространени днес, пише Ърни Тедечи в коментар за Bloomberg.

Първата е идеята е идеята, че изкуственият интелект (AI) е движеща сила за растежа на брутния вътрешен продукт (БВП) на САЩ. Втората е, че той отслабва пазара на труда. А третата е, че скорошното увеличение на потребителските разходи е концентрирано на върха. Нито една от тези истории не е напълно невярна, но всяка е пропита с несигурност, така че трябва да бъдем предпазливи в това как ги тълкуваме и да сме прецизни относно това какво знаем и какво не.

Що се отнася до БВП, няма съмнение, че инвестициите в изкуствен интелект са нараснали значително. В края на 2021 г. предприятията са инвестирали 1 трлн. долара годишно в софтуер, оборудване за обработка на информация и центрове за данни. До второто тримесечие на 2025 г. тази сума е достигнала 1,4 трлн. долара, което представлява 40% увеличение за 4 години.

Има обаче едно важно предупреждение – значителна част от тези инвестиции в AI са били внесени, което означава, че ролята на инвестициите в AI върху растежа на БВП не е толкова голяма, колкото изглежда на пръв поглед (не забравяйте: БВП е мярка за стойността на продукцията, произведена в границите на САЩ). Финалното потребление на вноса в реално време не може да бъде проследено с абсолютна сигурност, но косвените доказателства са убедителни. От началото на 2024 г. общият внос на оборудване и софтуер за обработка на информация се е увеличил със 189 млрд. долара на годишна база, докато инвестициите на местния бизнес в тези категории са скочили със 172 млрд. долара, а потребителските разходи – само с 29 млрд. долара. Това категорично подсказва, че голяма част от бума на инвестициите в изкуствен интелект е подхранвана от вноса.

Разбира се, няма нищо лошо в това компаниите да внасят оборудване, което им позволява да се разширяват в САЩ – точно обратното – но това влияе върху математиката на БВП. Без да се премахва въздействието на вноса, стоките, свързани с изкуствения интелект – софтуер, оборудване за обработка на информация и центрове за данни – са представлявали 1,3 процентни пункта от 1,6% годишен растеж на реалния БВП през първата половина на 2025 г. в потребителските разходи, бизнес инвестициите и износа, което е зашеметяваща сума. Но като се изключи скокът във вноса, свързан с изкуствения интелект, този принос пада до 0,5 процентни пункта.

Това все още е впечатляващо, но не толкова необичайно, колкото изглежда на пръв поглед. За да се поставят тези 0,5 процентни пункта в перспектива, това е приблизително мащабът на отрицателния ефект върху растежа през 2025 г., който Yale Budget Lab очаква от митата тази година.

Втората история за AI предполага, че той повишава нивата на безработица, особено сред младите висшисти. Наскоро бяха проведени няколко задълбочени изследвания, които установиха значителни ефекти от изкуствения интелект върху новите служители. Работниците, които са в началото на кариерата си в професии, изложени на въздействието на AI, наистина наблюдават спад на заетостта, докато по-опитните в същите области запазват или увеличават заетостта си.

