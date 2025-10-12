Световната икономика е изправена пред троен риск от мита, AI балон и нарастващ дълг

Досега световната икономика устояваше на най-големия натиск от американски мита от 30-те години на миналия век насам, тъй като американските потребители продължиха да харчат, компаниите поеха по-високите разходи, а бумът на изкуствения интелект подхрани нов вид оптимизъм, пише Bloomberg.

Но последнаха заплаха на президента Доналд Тръмп да наложи големи мита върху китайски продукти подхрани отново опасенията от сътресения за световната икономика, засилвайки предупрежденията за нарастващия държавен дълг и балон при технологичните акции.

Тези опасения ще доминират срещата на финансовите министри и централните банкери тази седмица, които се събират във Вашингтон за годишните срещи на Международния валутен фонд и Световната банка. Помощта от 20 млрд. долара от САЩ за подкрепа на аржентинското песо и предложенията за използване на замразени руски активи за Украйна също ще бъдат сред основните теми на срещите в кулоарите на събитието.

Световната икономика показва устойчивост – прогнозите на МВФ за растежа от юли ще бъдат актуализирани в средата на октомври. Графика: Bloomberg LP

Ръководителите се събират в условията на ново търговско напрежение между двете най-големи икономики в света и политическа нестабилност в страни от Франция до Япония.

Последния път, когато бяха във Вашингтон, през април, перспективите за икономиката бяха много по-мрачни. Обявяването от Тръмп на „Деня на освобождението“ предизвика тревога на финансовите пазари и притесни ръководителите за глобален спад, белязан от търговски репресии, ускоряване на инфлацията и пресъхване на инвестициите.

Но през последните шест месеца повечето изненади бяха положително, особено в най-голямата икономика в света.

Брутният вътрешен продукт на САЩ нарасна през второто тримесечие с най-бързия темп от почти две години насам. Дори след като новите заплахи на Тръмп за мита разтърсиха пазарите в петък, индексът S&P 500 е нараснал с 32% спрямо дъното си през април. Подкрепа на акциите и на реалната икономика оказват изкуственият интелект и рекордните инвестиции в центрове за данни, необходими за захранване на облачните изчисления.

Досега компаниите се справяха със сътресенията от митата, като увеличаваха запасите си в краткосрочен план и приемаха по-ниски маржове вместо да прехвърлят разходите от по-високите мита върху потребителите.

„Тази устойчивост е добре дошла, но не мисля, че може да продължи дълго“, казва Карен Дайнан, преподавател по икономика в Харвардския университет и старши научен сътрудник в Института за международна икономика „Питърсън“, по време на брифинг миналата седмица. „Ще станем свидетели на забавяне на световната икономика“, допълва тя.

В петък американският президент заяви, че ще наложи на Китай допълнително мито от 100% от 1 ноември, като призна, че може да спре ескалацията, ако китайците отстъпят от заплахите си да наложат ограничения върху редкоземните елементи.

Новите прогнози на Bloomberg Economics са за забавяне на растежа на световната икономика догодина. Икономистите очакват ръст от 3,2% на реалния брутен вътрешен продукт през 2025 г., без промяна спрямо миналата година, и покачване от 2,9% догодина.

Нарастващ дълг

Нарастващият дълг на развитите и на нововъзникващите икономики ще бъде важна тема по време на обсъжданията във Вашингтон. Световният дълг е нараснал с над 21 трлн. долара през първата половина на годината до рекордните почти 338 трлн. долара, което е подобно на увеличението, наблюдавано по време на пандемията, сочат данни на Института за международни финанси.

Усилията на администрацията на Тръмп да подкрепи икономиката на Аржентина преди междинните избори по-късно този месец също ще бъдат ключова тема. МВФ прие да отпусне повече средства на Аржентина през април, но само след широки вътрешни възражения. Управляващият директор на фонда Кристалина Георгиева участва в последните преговори с представители на САЩ и Аржентина.

Растежът на работните места в САЩ се оказа много по-слаб от очакванията, тъй като компаниите забавиха наемането на служители – производственият сектор в страната отбеляза спад в заетостта четири поредни месеца. Индексът на производствената активност в Китай през септември отчете шести пореден месец на спад, най-дългата поредица от 2019 г. насам. Икономиката на Германия се сви много повече от първоначалните прогнози през второто тримесечие, а зависимите от износа автомобилни заводи са в криза.

Очаква се растежът на световната търговия със стоки да се забави значително догодина, отразявайки забавеното въздействие на митата на Тръмп, съобщи Световната търговска организация на 7 октомври. Според прогнозите обемът на търговията със стоки ще нарасне само с 0,5% през 2026 г. спрямо 2,4% тази година, сочат данни на базираната в Женева организация.

„Проблемите пред световната икономика се засилват“, казва Фредерик Нойман, главен икономист за Азия в HSBC Holdings в Хонконг. „Макар да е изкушаващо да се вярва, че световните обеми на износа може да останат незасегнати от американските мита по-ранните инвестиции неизбежно ще трябва да бъдат възстановени“, допълва той.

СТО повиши прогнозите си за 2025 г., но ги намали за 2026 г. Графика: Bloomberg LP

Един от най-големите въпроси остава дали по-високите цени в крайна сметка ще повлияят отрицателно на американските потребители, което ще има последствия и за останалата част от света. Въпреки че въздействието на митата върху световната икономика е по-малко и по-краткотрайно, отколкото се опасявахме по-рано тази година, „очаква ни още едно изпитание“, казва Нейтън Шийтс, глобален главен икономист в Citigroup.

„Митата стават все по-тежки, което вероятно ще доведе до по-нататъшно забавяне на потреблението и търсенето на внос в САЩ“, отбелязаха Шийтс и колегите му в неотдавнашна бележка, в която прогнозират, че растежът на световната икономика ще се забави до под 2% през втората половина на годината, а след това ще се възстанови до 2,5% догодина.

Стивън Джен, главен изпълнителен директор на Eurizon SLJ Capital, казва, че може да минат между шест и осем тримесечия, докато сътресенията от митата засегнат потреблението и доведат икономическия растеж в САЩ до нула въз основа на минали сътресения при цените на вноса.

„Сътресенията от митата бяха амортизирани в шест части от сътресения по 2% при вносните цени вместо еднократно цунами от 13%“, отбеляза той неотдавнашна бележка.

Сред тези, които предупреждават, че сътресенията от митата не са приключили, е Майк Брандидж, който управлява базираната в Сиатъл компания Acme Food Sales, внасяща храни като консервирана риба тон и кокосова вода от цял свят за големи американски вериги за търговия на дребно.

Досега той е поемал част от удара и е прехвърлял част от разходите на потребителите си. Той предупреждава, че се задават по-високи цени.

„Много малко неща в живота са сигурни, но мога да ви гарантирам, цените на рафтовете за потребителите в хранителните магазини ще се повишат. Това е неизбежно“, счита Брандидж.

Нестабилност на технологичния сектор

Друго краткосрочно притеснение е свързано с обрат в ентусиазма около изкуствения интелект.

„Днешните оценки се приближават до нивата, които видяхме по време на възхода на интернет преди 25 години“, заяви управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева в реч в сряда, в която явно имаше предвид дотком балона, който се спука през 2000 г. „Ако настъпи по-рязка корекция, по-строгите условия за финансиране биха могли да забавят растежа на световната икономика, да покажат уязвимостите и да направят живота особено труден за развиващите се страни“, допълни тя.

В сценарий, моделиран от Oxford Economics, забавяне на технологичния сектор в САЩ би довело до рецесия в най-голямата икономика в света и би намалило растежа на световната икономика до 2% прем 2026 г. спрямо базовите 2,5%, с перспектива за още по-голям спад.

Затова икономистите все по-често обръщат внимание на уязвимостите в технологичния сектор наред с продължаващата несигурност, свързана с митата. Според Алексис Кроу, главен икономист на PwC за САЩ, ентусиазмът около изкуствения интелект не е непременно двигател на растежа в дългосрочен план.

„Все още не е ясно дали този инвестиционен бум ще доведе до устойчиво подобряване на производителността, а оттам и до значително ускоряване на растежа“, отбелязва тя.