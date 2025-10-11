Търговската война ескалира – Тръмп налага 100% мита на Китай

Американският президент Доналд Тръмп обяви в петък, че ще увеличи митата върху китайския внос в САЩ до 100% и ще наложи контрол върху износа на „всички критични софтуерни продукти“ в отговор на наскоро обявените ограничения от страна на Китай върху износа на редкоземни метали, предаде Ройтерс.

„Въз основа на факта, че Китай е заел тази безпрецедентна позиция, и говорейки само от името на САЩ, а не на други държави, които са били заплашени по подобен начин, от 1 ноември 2025 г. (или по-рано, в зависимост от по-нататъшните действия на Китай) САЩ ще наложат мито от 100% на Китай, над всяка тарифа, която те плащат в момента“, обяви Тръмп в своята социална медия Truth Social. „Също на 1 ноември ще наложим контрол върху износа на всеки критичен софтуер.“

По-рано в петък Тръмп предупреди, че ще вдигне митата върху вноса на китайски стоки в САЩ, като същевременно заплаши с отмяна на срещата си с китайския президент Си Дзинпин – атака срещу Пекин, която вкара пазарите и отношенията между най-големите икономики в света в низходяща спирала.

Тръмп, който трябва да се срещне със Си Дзинпин след около три седмици в Южна Корея, се оплака в социалните медии от действията на Китай, като обвини страната, че държи световната икономика за заложник, след като в четвъртък Пекин драстично разшири контрола си върху износа на редкоземни метали. Китай доминира на пазара на такива елементи, които са от съществено значение за редица високотехнологични производства.

Тръмп заяви, че няма причина срещата със Си Дзинпин, която той беше обявил по-рано, да се проведе. Пекин никога не е потвърждавал срещата между двамата лидери.

Тези изявления сигнализират за най-големия срив в отношенията от четири месеца насам и веднага повдигнаха въпроси дали икономическото разведряване между Пекин и Вашингтон – най-голямата фабрика и най-големият потребител в света – може да оцелее.