Dow се срина с почти 900 пункта, S&P 500 записа най-резкия си спад от април

Американските борсови индекси записаха резки спадове в петък, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши Китай с нови повишения на митата. Той обвини страната, че „става много враждебна“ с ограниченията си върху износа на редкоземни метали, които са ключов ресурс за технологичната и отбранителната промишленост, предаде CNBC.

Разпродажбите на акции се засилиха към края на търговската сесия, като индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average затвори с понижение от 878,82 пункта, или 1,9%, на ниво от 45 479,60 пункта. Широкият измерител S&P 500 загуби 2,71% до 6552,51 пункта, а технологичният Nasdaq Composite спадна с 3,56% до 22 204,43 пункта. Спадът на широкия индекс е най-големият от 10 април насам.

Преди коментарите на Тръмп индексите вървяха нагоре, като Nasdaq достигна ново рекордно ниво за деня.

„Трябваше да се срещна с президента Си след две седмици на срещата на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в Южна Корея, но сега изглежда, че няма причина да го правя“, заяви Тръмп в публикация в социалната си мрежа Truth Social. „Една от политиките, които обмисляме в момента, е силно увеличение на митата върху китайските продукти, внасяни в Съединените американски щати.“

Тръмп обвини Китай, че държи света „в плен“ с помощта на своите ресурси от редкоземни метали.

По-рано тази седмица Китай затегна контрола си върху пазара, като наложи изисквания на чуждестранните компании да получат лиценз от Пекин за износа на всички стоки, които съдържат редкоземни метали на стойност 0,1% или повече от тяхната стойност.

„Очакванията за търговско споразумение с Китай току-що бяха отхвърлени“, коментира Джеф Килбърг, основател на KKM Financial. „Прибирането на печалби тече с пълна сила“.

Измерителят на страха на Уолстрийт – индексът на волатилността CBOE – скочи над 22 пункта, слагайки край на около 4 месеца на спокойно възходящо движение на S&P 500 до рекордни нива. Това движение сигнализира, че трейдърите са се втурнали да купуват защита на пазара на опции срещу още по-голям спад на бенчмарка.

Акциите на технологичните компании, които имат най-много да губят от влошаването на търговските отношения с Китай, бяха водещи в бързите разпродажби в петък. Книжата на Nvidia поевтиняха с около 5%, а тези на AMD – с почти 8%. Цената на акциите на Tesla спадна с около 5 на сто.

Междувременно американският суров петрол поевтиня, тъй като инвеститорите стават все по-загрижени, че по-високите мита в крайна сметка могат да повлияят на търсенето.

„Не е изненадващо, че акциите, свързани с технологиите, отбелязват най-голям спад днес, тъй като те са значително изложени на риск от Китай както в производството, така и като голям клиент“, заяви Арт Хоган, главен пазарен стратег в B. Riley Wealth, пред CNBC. „Ясно е, че нашите отношения с втората по големина икономика в света току-що станаха по-трудни“, коментира той.

В петък дейността на американската държавна администрация остана блокирана вече десет дни, което допринесе за мечите настроения в края на седмицата. В четвъртък Сенатът за седми път не успя да приеме различните предложения за временно финансиране, които биха сложили край на блокирането. Към този момент няма признаци републиканците и демократите да са постигнали значителен напредък в преговорите.

На фона на блокираната работа на правителството са започнали съкращения на федерални служители, съобщиха в петък от администрацията на Тръмп.

Спадът в петък заличи ръста на S&P 500 през седмицата, като индексът загуби 2,4% за периода. Nasdaq и Dow също отбелязаха седмични загуби от съответно 2,5% и 2,7%.