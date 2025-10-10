Китай отвръща на пристанищните такси в САЩ с нови налози за американските кораби

Китай обяви, че от 14 октомври страната ще започне да налага такси на американски кораби за влизане в китайски пристанища в пряк отговор на Вашингтон за налагането на такси на китайски плавателни съдове, които пристигат в американски пристанища. Те ще влязат в сила същия ден, предава CNBC.

Американските такси „сериозно нарушават“ принципите на международната търговия и „сериозно вредят“ на морската търговия между Китай и САЩ, заяви китайското министерство на транспорта в съобщението.

Китай ще налага такса от 400 юана (56 долара) на нетен тон на американски кораби, по същество същата като тази от 50 долара на нетен тон, която САЩ налагат на китайските кораби. Пекин обяви и реципрочни на американските планове за увеличаване на таксите с течение на времето до 17 април 2028 г., със същите дати на влизане в сила.

В „краткосрочен план това ще доведе до ръст на разходите за американските потребители, спад на печалбите за корабните компании и малко свиване на търсенето на износ за САЩ в някои категории“, казва Майкъл Харт, председател на Американската търговска камара в Китай.

Според него в по-дългосрочен план може да има по-голямо търсене на некитайски кораби. Но той не очаква ръст на търсенето на произведени в САЩ кораби поради високите им цени и нисък капацитет на корабостроителниците.

САЩ съставляват едва 0,1% от световното производство на кораби спрямо 53,3% за Китай, сочат данни на Центъра за стратегически и международни изследвания.

Огромният пазарен дял на Китай накара САЩ да създадат политика, започнала при администрацията на Джо Байдън, за таксуване на произведени в Китай кораби при пристигането им в американски пристанища.

Китайското министерство на транспорта заяви, че таксите ще се налагат на плавателни съдове, притежавани от американски компании, организации, физически и юридически лица, които притежават дял от 25% или повече. Кораби, които плават под американско знаме или са произведени във Вашинтон, също ще бъдат таксувани, допълни министерството.

„Администрацията на Тръмп продължава да подценява Китай и това трябва да спре“, казва Питър Алекзандър, управляващ директор на компанията Z-Ben Advisors в Шанхай. „Изглежда, че се обръща малко внимание на вторичните и третичните последици от избора на политики“, допълва той.

Съобщението за таксите на китайските пристанища беше направено, след като Китай увеличи ограниченията си върху износа и разшири включените в черния му списък „ненадеждни дружества“ с консултантската компания в областта на чиповете TechInsights през последните два дни.

Напрежението между САЩ и Китай остава високо въпреки телефонния разговор между президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския президент Си Дзинпин миналия месец и очакванията за среща между двамата лидери в Южна Корея през следващите седмици.

Макар Тръмп да заяви, че има напредък по сделка за базираната в Пекин ByteDance да продаде американските дейности на приложението си TikTok, Китай не е толкова категоричен.