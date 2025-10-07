Пълното въздействие на американските мита върху световната търговия ще се усети догодина

Очаква се растежът на световната търговия със стоки да се забави рязко следващата година след изненадващо устойчивата първа половина на 2025 г., отразявайки отложеното във времето отрицателно въздействие върху международната търговия от митата на американския президент Доналд Тръмп, съобщи Световната търговска организация (СТО), цитирана от Bloomberg.

Според прогнозите обемите на търговията със стоки ще нараснат с 2,4% тази година, счита базираната в Женева организация в доклад от вторник. Това е много по-бърз темп от предвиденото покачване от 0,9% през август. Мащабът на ревизирането към повишение почти съответства на понижаването на прогнозата за 2026 г. – сега се очаква ръст от 0,5% спрямо покачването с 1,8%, прогнозирано преди два месеца.

СТО повиши прогнозите си за 2025 г., но понижи очакванията си за следващата година. Графика: Bloomberg LP

Разминаващите се прогнози показват, че пълната сила на митата на Тръмп за отделни страни и сектори върху вноса им за САЩ може да бъде отложена за следващата година, отбелязва СТО.

„Сега, когато са въведени по-високи мита, а търговската политика все още е много несигурна, се очаква презапасяване със стоки поради изчерпването на натрупаните наличности и забавянето на растежа на брутния вътрешен продукт (БВП)“, се казва в доклада. „Възможни признаци за слабост в търговията и промишленото производство бяха наблюдавани в развити икономики, включително спад на доверието на потребителите и на бизнеса и по-бавен растеж на заетостта и доходите“, допълват авторите му.

Подробни прогнози на СТО за търговията със стоки. Графика: Bloomberg LP

Нгози Оконджо-Ивеала, генерален директор на СТО, заяви на пресконференция, че показаната устойчивост на фона на „едностранните“ мерки означава, че има „основна“ група икономики, които продължават да осигуряват стабилност в световната търговска система.

Три четвърти от световната търговия все още се осъществява съгласно правилата на СТО, допълни тя.

AI двигател

Основните двигатели на по-силната дейност в света през първата половина на годината са били доставките на стоки, свързани с изкуствения интелект, съобщи СТО.

Въз основа на около сто такива продуктови линии, включително полупроводници и процесори, завършени компютри, облачни сървъри и телекомуникационно оборудване, търговията в категорията се е разширила с над 20% спрямо година по-рано, се казва в доклада.

За сметка на това ръстът на търговията със стоки, които не са свързани с изкуствения интелект, е по-малко от 4%, сочи докладът на СТО.

Организацията отбелязва, че макар продуктите, свързани с изкуствения интелект, да съставляват под една десета от световната търговия със стоки през първата половина на годината, „те са допринесли за близо половината от общия ръст на търговията през този период“.

През 2026 г. ще настъпи забавяне на търговията, „тъй като световната икономика се охлажда и пълните последици от по-високите мита най-сетне ще бъдат усетени за цяла година“, отчита СТО.