СТО повиши прогнозата си за световната търговия за тази година

Световната търговска организация (СТО) прогнозира слаба световна търговия със стоки за тази и следващата година, заявявайки, че активността остава помрачена от митата, наложени от президента на САЩ Доналд Тръмп върху вноса, като същевременно повиши прогнозата си за 2025 г., съобщава Bloomberg.

След ръст от 2,9% през 2024 г., световната търговия със стоки ще се увеличи с 0,9% през тази година, в сравнение с априлската прогноза за спад от 0,2%, съобщи базираната в Женева търговска организация.

Възходящата корекция се дължи на стремежа на американските вносители да се запасят с продукти, части и суровини, преди да влезе в сила по-голямата част от по-високите мита на Тръмп.

СТО заяви, че през следващата година търговията със стоки ще нарасне с 1,8%, което е по-малко от 2,5% увеличение, наблюдавано преди четири месеца.

„Сянката на търговската несигурност продължава да тежи силно върху бизнес доверието, инвестициите и веригите на доставка“, изтъква Нгози Оконджо-Ивеала, генерален директор на СТО. „Несигурността остава една от най-разрушителните сили в световната търговска среда“, добавя тя.

Оконджо-Ивеала посочва, че „е важно, че досега е избегнат по-широк цикъл на ответни мерки „око за око“, които биха могли да бъдат много вредни за световната търговия“.

Администрацията на Тръмп въведе така наречените реципрочни мита за държави, което противоречи на принципите на СТО - 30-годишна институция, която наблюдава правилата на трансграничната търговия, като същевременно избягва високите налози или фаворизирането при тяхното използване.

Джеймисън Гриър, търговският представител на САЩ, се опита да обяви началото на нова международна търговска система в статия, публикувана по-рано тази седмица в New York Times.

Настоящата система в рамките на СТО „е несъстоятелна и неустойчива“, пише той. „За няколко кратки месеца САЩ си осигуриха по-голям достъп до чуждестранни пазари, отколкото през годините на безплодни преговори в рамките на СТО“.