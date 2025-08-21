Индия и Русия увеличават с 50% двустранната търговия, предизвиквайки САЩ

Индия и Русия искат да увеличат годишната си търговия с около 50% през следващите пет години, за да достигне 100 млрд. долара. Това е опит да се намалят ефектите от митата на фона на нарастващото напрежение на двете страни със САЩ, съобщава високопоставен представител, цитиран от Bloomberg.

Индийският министър на външните работи Субрахманям Джайшанкар заяви в сряда по време на посещение в Москва, че двете страни трябва да премахнат търговските пречки помежду си и да намалят немитническите бариери, за да постигнат целта. Русия е четвъртият по големина търговски партньор на Индия, докато Индия е вторият по големина на Русия.

Посещението на Джайшанкар е последното от поредица дипломатически усилия, насочени към другите страни основателки на групата БРИКС, от които всички са имали някакъв сблъсък с мита и търговски заплахи от президента на САЩ Доналд Тръмп.

Индийският външен министър е на тридневно посещение в Москва за ежегоден двустранен диалог, който се очаква да проправи пътя за посещението на президента Владимир Путин в южноазиатската страна по-късно тази година.

Без да споменава директно САЩ и техните търговски политики, Джайшанкар заяви по време на индо-руския бизнес форум в Москва, че нарастващата световна несигурност поставя акцента отново върху „надеждни и стабилни партньори“.

„Всички ние сме напълно наясно, че се срещаме на фона на сложна геополитическа ситуация. Нашите лидери остават в тясно и редовно сътрудничество“, каза той.

Индия се отдалечи от САЩ пред лицето на заплахите от нови мита. Премиерът Нарендра Моди приветства Путин като „приятел“ след разговор с руския лидер тази седмица, а Ню Делхи предприе стъпки и за укрепване на отношенията с Китай. Моди ще посети Китай в края на август – първото му пътуване до страната от седем години – за да се срещне с президента Си Дзинпин.

Тръмп и представители на неговата администрация разкритикуваха Индия за покупките ѝ на руски петрол, което помага на Путин да финансира войната си срещу Украйна. Тръмп наложи 25% мито върху индийски стоки и заплаши да го удвои до 50% на 27 август – ставка, която би направила годишния износ на Индия от 85 милиарда долара от САЩ неконкурентоспособен.

Индия защити правото си да купува от най-евтиния източник, наричайки тарифите „неприемливи“. За Индия предимството на руския петрол е, че може да бъде закупен с отстъпка, което го прави ключов инструмент за контролиране на вътрешната инфлация.

Джайшанкар също предложи Индия и Русия да работят твърдо за диверсификация на търговията, да насърчават повече съвместни предприятия между своите компании и да се срещат по-често, за да изгладят различията, включително в платежните системи.