Икономиката губи около 160 млн. лева годишно заради онлайн измами

Мащабът и усъвършенстването на фалшивата реклама и измамите в социалните мрежи, генерирани с изкуствен интелект, растат бързо, което прави по-трудно от всякога хората да различат кое е истина. За това предупреждава Visa след проучване на Opinium по нейна поръчка в 11 държави в Европа от август до септември. В анкетата са участвали 9500 пълнолетни граждани на Обединеното кралство, Франция, Германия, Италия, Испания, Словакия, Полша, Унгария, Румъния, България и Чехия.

Българите, които объркват съдържание, създадено от изкуствен интелект, с истинско, са близо четири пъти по-уязвими да бъдат набелязани и измамени, отколкото тези, които разпознават разликата (58% срещу 16%). Това е илюстрация как дигиталната дезинформация пряко увеличава уязвимостта – тя показва, че трябва да се обединят усилията за защита на потребителите и да се възстанови доверието в дигиталните платформи.

Според изследването хората, които стават жертва на онлайн измами у нас, губят средно 281 лв. на случай, което води до приблизителни годишни щети за икономиката на стойност 160,5 млн. лв. Въздействието далече надхвърля финансовите загуби – то причинява емоционален стрес, тревожност и намалена продуктивност.

Близо четвърт от измамените българи (26%) са отделили над 24 часа, за да разрешат случая.

Потребителите, които споделят или публикуват съдържание онлайн, без да са проверили неговата достоверност, по-често са уязвими да станат мишена на измами и да пострадат от тях, в сравнение с тези, които проверяват предварително (35% срещу 22%).

Сред грешките на всекидневните онлайн навици са преглеждане само на заглавия, споделяне без проверка и доверяване на съдържание, генерирано от AI. Така се създават нови уязвимости, които измамниците бързо използват.

Близо половината (43%) рядко прочитат нещо повече от заглавието в социалните мрежи или новинарските сайтове, преди да формират мнение.

Над една четвърт (28%) понякога са споделяли публикация, без да проверят нейната автентичност.

От Visa констатират, че с разрастването и усложняването на онлайн измамите тази промяна в поведението на потребителите има осезаемо въздействие върху по-широката икономика. Около една трета (34%) от хората, които са били цел на измама, сега се колебаят да пазаруват онлайн. Намалили са или напълно са спрели онлайн пазаруването 1,6 млн. потребители, след като са станали обект на измамна дейност.

Това се отразява особено силно на малките независими бизнеси, които представляват 98,8% от българските предприятия, засегнати от доверието на потребителите, за да функционират и растат.