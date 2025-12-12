Dow започва последната сесия за седмицата с нов рекорд*

Индексът на сините чипове Dow Jones се повиши до нов рекорден връх в петък, предава CNBC.

Бенчмаркът е нагоре със 114 пункта или 0,2%. Широкият пазарен показател S&P 500 и технологичният измерител Nasdaq Composite спадат със съответно 0,1% и 0,3%.

Акциите на производителя на чипове Broadcom поевтиняват с 6%, въпреки че отчетът на компанията за последното фискално тримесечие надмина очакванията на анализаторите. Освен това технологичната фирма даде силна прогноза за текущото тримесечие, заявявайки, че продажбите на чипове за изкуствен интелект (AI) вероятно ще се удвоят.

Книжата на Lululemon поскъпват с 10%, след като търговецът на спортно облекло обяви, че изпълнителният му директор ще се оттегли в края на януари след слабото представяне на компанията през последната година.

За тази седмица S&P 500 е нагоре с 0,45%, а Dow - с почти с 1,6%. Nasdaq изостава с ръст под 0,1%.

Междувременно компаниите с малка пазарна капитализация се представят по-добре от големите, като индексът Russell 2000 е нагоре с 2,7% за седмицата, след като в четвъртък достигна нов исторически връх.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,186%, а тази по 30-годишните - до 4,848%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира повишение от 0,06% до 98,408 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поевтиняват с 0,23% до 61,14 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 0,14% до 57,52 долара за барел.

Златото поскъпва с 1,28 на сто и се търгува на цена от 4368,4 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:50 ч. българско време.