Защо латиноамериканските пазари са сред най-добре представящите се в началото на 2026 г.?

Латиноамериканските финансови активи се очертават като едни от най-добре представящите се в началото на 2026 г. заради необичайното съчетание на положителни политически катализатори, силни цени на суровините и подновен глобален апетит към развиващите се пазари.

Акциите и валутите в региона рязко изпревариха тези на развитите пазари, като обръщат няколко години на относително слаби резултати, пише Euronews.

Промяната в настроенията е предизвикана от поредица краткосрочни развития, отбелязва медията.

Продължителното покачване на цените на суровините – особено на промишлените и благородните метали, засилва перспективите пред експортно ориентираните икономики на Южна Америка.

Макар пълните последици от неотдавнашното задържане на венецуелския президент Николас Мадуро от страна на САЩ все още да не са се проявили, някои инвеститори разглеждат отстраняването му като положително. Мнозина се надяват, че този ход ще намали геополитическите рискове в региона.

Допълнително към инерцията, обявяването на търговското споразумение между Европейския съюз (ЕС) и страните от Меркосур съживи очакванията за по-дълбока търговска интеграция между Европа и Латинска Америка, въпреки че остават съмнения относно пълното му прилагане.

Влияние върху страните производители и износители на метали

Глобалните макроикономически условия също играят роля. Големи инвестиционни банки, включително Bank of America и AllianceBernstein, посочват, че по-слабият щатски долар през 2026 г. ще повиши привлекателността на активите на развиващите се пазари.

В исторически план периодите на слабост на долара съвпадат със силно представяне на развиващите се пазари, тъй като капиталът се измества към страни с по-висока възвръщаемост.

Очаква се страните, които са най-изложени на пазарите на метали, да се възползват най-силно. Чили и Перу – ключови производители на мед, сребро и злато, се радват на значителни неочаквани печалби от ралито при металите. Чили, най-големият износител на мед в света, е изнесъл 14,9 млн. тона от метала през 2024 г., според данни на ITC Trade Map.

Данните за представянето, събрани от CountryETFTracker, показват, че пет латиноамерикански страни сега се нареждат сред десетте най-добре представящи се пазари на акции в света през последните три месеца.

Чилийските акции поскъпват с 36,6% от средата на октомври насам, което ги прави най-добре представящият се инвестиционен пазар на акции в световен мащаб чрез борсово търгувани фондове.

Едновременно с това, чилийското песо добави над 8% през последните два месеца, което отразява подобрените условия на търговия и подновените притоци към инвестиционните портфейли.

Аржентина се откроява с ръст от 27,45% на фондовите пазари от октомври насам. Инвеститорите реагират положително на реформите за либерализация, въведени от президента Хавиер Милей, който встъпи в длъжност през декември 2023 г.

В последния си доклад за регионалните икономически перспективи Международният валутен фонд (МВФ) отдава заслугите на администрацията на Милей за прилагането на „амбициозен пакет от пазарно ориентирани реформи“, насочени към производителността, опростяването на регулаторните мерки и фискалната устойчивост.

МВФ отбелязва, че ако бъдат поддържани, тези реформи биха могли да доведат до значителни средносрочни ръстове чрез отваряне на аржентинската икономика и подобряване на доверието на инвеститорите. Това се случва въпреки факта, че подобни форми на строги икономии бяха особено непопулярни сред широката общественост, когато бяха обявени за първи път, и предизвикаха протести в Аржентина.

Освен Чили и Аржентина, Перу се нарежда сред топ пазарите на акции с ръст от около 27%. Перуанският сол сега се търгува на най-силното си ниво спрямо долара за повече от пет години.

Акциите в Колумбия поскъпват с около 16%, а Бразилия допълва регионалните лидери с ръст от близо 13%. За сравнение, американският индекс S&P 500 нараства с под 5% за същия период от време, а германският DAX – с малко над 5%.

