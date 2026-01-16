Търговците засега печелят надпреварата с петролните компании за венецуелския петрол

Търговски компании водят преговори с китайски и индийски рафинерии за доставки на петрол от Венецуела, пише Ройтерс. Източници на агенцията посочват, че Vitol и Trafigura обсъждат доставки през март, конкурирайки се с Chevron, която е единствената западна компания, която има лиценз за добив и износ на петрол от страната.

Trafigura отбелязва, че е една от малкото компании в света, която може да осъществи сделки в такъв мащаб, осигурявайки и логистиката със собствени танкери. Vitol от своя страна казват, че имат голям опит в сложни трансакции, каквито ще бъдат доставките от Венецуела, чийто петролен сектор е поставен под блокада от САЩ.

Засега обаче няма никаква яснота как могат да бъдат сключени сделки, в какви обеми и как ще бъдат осъществени доставките на фона на санкциите, които САЩ налага над петрола на Венецуела, отбелязва Bloomberg. Засега се знае само, че парите от покупката на петрол трябва да постъпват в сметка, в която достъп имат и Венецуела, и САЩ.

Като цяло търговците са по-склонни да приемат рискове при износа на петрол, отколкото добивните компании, отбелязват още анализатори, цитирани от Ройтерс. Петролните гиганти със сигурност получават съвети от своите правни екипи да имат предвид предишни национализации на активи от властите в страната. Венецуела има 150 млрд. долара външен дълг, а ExxonMobil и ConocoPhillips очакват да им бъдат възстановени общо 20 млрд. долара от национализирани от властите активи.

Петролните компании вероятно ще очакват и вдигането на санкциите на Вашингтон, за да се върнат обратно в южноамериканската държава.