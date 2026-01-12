IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Икономиката през 2025 Войната в Украйна Кризата във Венецуела

Тръмп се ядоса на нежеланието на Exxon да инвестира отново във Венецуела

Компанията иска реформи и гаранции, за да се върне в страната, която на два пъти национализира нейни активи

09:55 | 12.01.26 г. 1
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че не е харесал коментара на ръководителя на ExxonMobil Дарън Удс по време на срещата на петролния бизнес в Белия дом, на която са обсъждани възможности за инвестиции във Венецуела. От борда на самолета на път към Вашингтон след уикенда Тръмп заяви, че може да блокира достъпа на ExxonMobil до южноамериканската страна.

В края на миналата седмица Удс беше категоричен, че активи на компанията във Венецуела досега са били национализирани на два пъти и смята страната за "неподходяща за инвестиции", ако не бъдат направени значителни реформи в законодателството и не получи сигурни гаранции за инвестициите си. Неговите думи влязоха в новинарския поток и заглушиха коментарите на Тръмп, че очаква 100 млрд. долара инвестиции от петролните гиганти за възстановяване на сектора във Венецуела, пише Ройтерс.

"Не ми хареса този отговор", категоричен беше Тръмп от борда на самолета. От ExxonMobil не коментираха думите на президента.

Свързани статии

В петък (9 януари) в Белия дом бяха поканени ръководителите на трите големи петролни компании на САЩ - Exxon, ConocoPhillips и Chevron. Освен Exxon, и ConocoPhillips има национализирани активи от венецуелските власти и компанията коментира, че е един от големите кредитори на Каракас. Двете компании не изглеждат особено ентусиазирани да се върнат отново в страната.

Ще сключите сделка с нас, не с правителството на Венецуела, каза им Тръмп по време на срещата.

Chevron е единствената компания, която легално изнася петрол от Венецуела. Пред Тръмп от ръководството ѝ коментираха, че в момента добиват 240 хил. барела дневно, или около една четвърт от добива в страната, и имат готовност да удвоят количествата в следващите 18-24 месеца, припомня Bloomberg.

Преди дни анализатори отбелязаха, че петролните компании едва ли ще бъдат особено ентусиазирани да инвестират в петролния сектор на Венецуела. Находищата не са модернизирани и ще са нужни милиарди долари инвестиции, а в същото време петролните сортове са тежки, тоест са трудни за транспортиране и трябва да бъдат допълнително обработени. В момента това става с кондензати от Русия.

Свързани статии

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 09:55 | 12.01.26 г.
икономиката на Венецуела Доналд Тръмп ExxonMobil
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Енергетика виж още

Коментари

Добави коментар
1
rate up comment 0 rate down comment 0
khao
преди 4 минути
слушайте президента Камачо, той знае всичко в бизнеса... даже и как се фалират 3 казина! :D:D
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още