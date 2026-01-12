Тръмп се ядоса на нежеланието на Exxon да инвестира отново във Венецуела

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че не е харесал коментара на ръководителя на ExxonMobil Дарън Удс по време на срещата на петролния бизнес в Белия дом, на която са обсъждани възможности за инвестиции във Венецуела. От борда на самолета на път към Вашингтон след уикенда Тръмп заяви, че може да блокира достъпа на ExxonMobil до южноамериканската страна.

В края на миналата седмица Удс беше категоричен, че активи на компанията във Венецуела досега са били национализирани на два пъти и смята страната за "неподходяща за инвестиции", ако не бъдат направени значителни реформи в законодателството и не получи сигурни гаранции за инвестициите си. Неговите думи влязоха в новинарския поток и заглушиха коментарите на Тръмп, че очаква 100 млрд. долара инвестиции от петролните гиганти за възстановяване на сектора във Венецуела, пише Ройтерс.

"Не ми хареса този отговор", категоричен беше Тръмп от борда на самолета. От ExxonMobil не коментираха думите на президента.

В петък (9 януари) в Белия дом бяха поканени ръководителите на трите големи петролни компании на САЩ - Exxon, ConocoPhillips и Chevron. Освен Exxon, и ConocoPhillips има национализирани активи от венецуелските власти и компанията коментира, че е един от големите кредитори на Каракас. Двете компании не изглеждат особено ентусиазирани да се върнат отново в страната.

Ще сключите сделка с нас, не с правителството на Венецуела, каза им Тръмп по време на срещата.

Chevron е единствената компания, която легално изнася петрол от Венецуела. Пред Тръмп от ръководството ѝ коментираха, че в момента добиват 240 хил. барела дневно, или около една четвърт от добива в страната, и имат готовност да удвоят количествата в следващите 18-24 месеца, припомня Bloomberg.

Преди дни анализатори отбелязаха, че петролните компании едва ли ще бъдат особено ентусиазирани да инвестират в петролния сектор на Венецуела. Находищата не са модернизирани и ще са нужни милиарди долари инвестиции, а в същото време петролните сортове са тежки, тоест са трудни за транспортиране и трябва да бъдат допълнително обработени. В момента това става с кондензати от Русия.