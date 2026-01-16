През летищата във Варна и Бургас са преминали общо 3,7 млн. пътници през 2025 г.

Летищата във Варна и Бургас сумарно са отбелязали 11% ръст на трафика през 2025 г. спрямо предходната година, съобщиха от компанията оператор на двата аеропорта „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт”.

Двете летища са посрещнали общо 3,7 млн. пътници и са обслужили над 27 хил. самолетодвижения на 64 български и чуждестранни авиокомпании, които изпълняват чартърни и редовни полети до повече от 90 дестинации в Европа, Близкия изток и Северна Африка.

През миналата година от летището във Варна са изпълнени полетни програми на 40 авиокомпании до 61 дестинации. Обслужени са над 1,8 млн. пътници.

Най-много пътници са обслужени от Германия (596 хил.), България (225 хил.), Великобритания (151 хил.), Австрия (145 хил.) и Полша (142 хил.). Водещите пет дестинации от Варна са били София, Лондон, Виена, Истанбул и Франкфурт. Чартърни и редовни полети до нови маршрути са изпълнени през миналата година до Абу Даби и Линц. През отчетния период шест нови за летището авиокомпании са започнали да изпълняват полети от и до Варна.

През 2025 г. най-натоварените месеци са били юли и август. Общо 195 тона карго превоз е бил обработен на летището във Варна през годината.

От летището в Бургас миналата година са изпълнени полетни програми на 51 авиокомпании до 67 дестинации. Обслужени са 1,8 млн. пътници.

Петте страни, от които летището в Бургас е обслужило най-много пътници, през 2025 година, са Полша (409 хил.), Великобритания (395 хил.), Чехия (222 хил.), Германия (213 хил.) и Израел (99 хил.). Водещите пет дестинации от Бургас са Лондон, Прага, Катовице, Тел Авив и Варшава. Три нови авиокомпании са изпълнили полети от и до летището.

Най-натоварените месеци на летището са били юли и август. Общо 731 тона карго и поща са били превозени през годината.