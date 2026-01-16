Геополитическите рискове разколебават инвеститорите на Wall Street*

Основните щатски борсови индекси започват последната сесия за седмицата без единна посока, докато инвеститорите са насочили вниманието си към геополитическите рискове, съобщава CNBC.

Бенчмаркът на сините чипове Dow Jones Industrial Average отчита спад от 0,05% до 49 415,93 пункта.

Широкият измерител S&P 500 напредва с 0,1% до 6951,51 пункта.

Технологичният показател Nasdaq Composite отчита ръст от 0,26% до 23 591,53 пункта.

Акциите на Nvidia поскъпват с малко над 1%, докато тези на IBM отчитат ценови ръстове от около 2%. Цената на акциите на Tesla се покачва с 0,7%.

За седмицата S&P 500 се насочва към спад от 0,3%, както и Dow Jones. Nasdaq запазва траектория към спад от 0,4%.

Междувременно от Белия дом заявиха, че въведените мита от 25% върху някои високотехнологични полупроводници е „първа фаза“ от действията за защита на сектора. По-рано стана ясно, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е заплашвал да наложи 100% мита върху чиповете, които не са произведени в САЩ, тъй като се стреми да увеличи местното производство на полупроводници.

Късно в четвъртък САЩ и Тайван постигнаха търговско споразумение в сферата на производство на полупроводници. Според министерството на търговията на САЩ, сделката ще доведе до „масово връщане“ на производството на полупроводници в Америка.

Основните щатски борсови индекси в началото на сесията на 16 януари.

Междувременно тайванските компании за чипове и технологии ще инвестират най-малко 250 млрд. долара в производствен капацитет в САЩ.

Инвеститорите се готвят да приключат една натоварена седмица. Те отразиха поредица от медийни заглавия относно Вашингтон, вариращи от повишен геополитически риск с Иран и Гренландия до опасения относно заплахите за независимостта на Федералния резерв.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните и 30-годишните американски държавни ценни книжа се повишава съответно до 4,187% и 4,813 на сто.

Доларовият индекс отчита спад от 0,11% до 99,2 пункта.

На петролните пазари цената на сорт Брент се покачва с 0,8% до 64,27 долара за барел. Тази на американския лек петрол WTI отчита ръст от 0,78% до 59,65 долара за барел.

Златото поевтинява с 0,09% до 4605,49 долара за тройунция.

*Информацията е актуална към 17:15 ч. българско време.