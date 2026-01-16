Руските ракети ограничават вноса на електроенергия от Европа в Украйна

Под ударите на руските ракети попадат не само енергийни съоръжения, но и връзките на Украйна с електроенергийната мрежа на Европа, стана ясно по време на съвместен брифинг на украинския президент Володимир Зеленски с президента на Чехия Петр Павел. Това ограничава възможностите за внос на електроенергия, която може да подкрепи потреблението в страната. Украинският президент уточни, че недостигът на електроенергия в страната е голям - на 15 януари потреблението е било 18 гигавата, но наличният капацитет за производство е бил само 11 гигавата.

Украйна е обхваната от вълна от арктически студ и температурите паднаха под -20°С, а същевременно повечето топлоцентрали са разрушени и много жилища са без топлоподаване, което увеличава търсенето на електроенергия. Заради кризата Киев обяви извънредно положение в енергетиката.

Зеленски каза също, че до тази сутрин (16 януари) е имало системи за противовъздушна отбрана (ПВО), които са останали без нито една ракета. "Мога открито да го призная, защото вече получихме голяма доставка с ракети за различни системи", допълни той и обясни, че недостиг има не само при ракетите за Patriot, а и за много други системи, с които разполагат украинските ВВС.

От техните сводки за първата половина на януари ефективността на системите за ПВО срещу руските ракети е паднала до 36% спрямо над 60% средно в предишните месеци. Украинските военни анализатори обясниха, че причината са повечето балистични ракети, които е използвала Русия, както и липсата на достатъчно системи Patriot и ракети за тях, които могат да ги спрат.

Част от системата за защита са и изтребителите, които Украйна получи от Запада, но лошото време в момента спира полетите им.

По отношение на дроновете в последните седмици работата срещу тях остава ефективна - около 85% свалени, като срещу тях се използват все повече дронове прехващачи, които са украинска разработка.

Основната цел на руските ракети и дронове в момента са енергийните съоръжения - по данни на Съвета за сигурност на Украйна (СБУ) от началото на зимата ударите са повече от 250 и сега руснаците са съсредоточили усилията си в няколко области - Киевска, Одеска, Днипропетровска, Запорожка и Харковска.

Болезнена истина за Европа - без САЩ няма решение на войната в Украйна

За Европа е тъжно и болезнено да признае, но без САЩ не може да бъде намерено решение за войната в Украйна, каза чешкият президент Петр Павел. Той беше категоричен, че европейските страни и Европейския съюз (ЕС) трябва да имат по-голяма отговорност за сигурността и бъдещето на континента, което е свързано и с войната в Украйна, и за някои от въпросите за сигурността и отбраната, Европа трябва да може да бъде самостоятелна.

Павел каза, че е дискутирал условията, които е готова да приеме Украйна, за да бъде сложен край на войната, и в тях има "много болезнени отстъпки", които ще направи Киев. Според него обаче Русия би отхвърлила тези предложения, докато не бъде притисната. "В момента този натиск може да бъде политически и икономически", допълни още той.

Украинският президент също призова за увеличаване на натиска и отхвърли обвиненията, че бави мира.

"Ако САЩ искат войната да приключи утре, ние искаме това да стане още днес", допълни той и посочи, че Русия отказва дори и някои съвсем прости предложения - за обмен на военнопленници. "Ние ли бавим този процес? Не, Русия. А защо го прави, имат ли САЩ отговор на този неудобен въпрос?", попита Зеленски и посочи, че "въпросът не е в желанието, а в натиска".

Украйна смята, че гаранциите за сигурност от САЩ са готови за подпис

Според него условията и гаранциите за сигурност също са много важни, защото всеки украинец трябва да бъде спокоен, че войната няма да започне отново след два-три месеца или след края на мандата на Доналд Тръмп.

Зеленски призна, че има различни позиции с Тръм по някои от въпросите, което определи като нормално, защото защитава интересите на Украйна. "Не мисля, че ултиматумите са демократичен пример за отношенията между две държави", допълни украинският президент.

Той анонсира още, че преговорният екип на Украйна пътува към САЩ, за да обсъди два документа - за гаранциите за сигурност и за икономическото възстановяване на Украйна след края на войната. От украинска страна те са готови за подпис, но не е ясно дали ще може да бъдат подписани по време на форума в Давос, каквито сигнали имаше по-рано.