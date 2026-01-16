Гърция планира да разшири териториалните си води въпреки противоречията с Турция

Гърция планира да разшири още териториалните си води, включително евентуално в Егейско море, заяви външният министър на страната Георгиос Герапетритис, въпреки дългогодишната заплаха от Турция за война, ако Атина предприеме такава стъпка, предава Ройтерс.

Двете страни, които са съюзници в НАТО, но в исторически план са съперници, смекчиха напрежението през последните години, но остават на противоречиви позиции за това къде започват и завършват континенталните им шелфове в Егейско море – район, за който се смята, че има значителен енергиен потенциал и е от значение за прелитанията и въздушното пространство.

Гърция вече разшири териториалните си води в Йонийско море от шест на 12 морски мили след споразумения с Италия и подписа споразумение за морска делимитация с Египет в Източното Средиземноморие.

Но тя избегна подобни ходове в Егейско море, където Анкара възрази остро.

През 1995 г. турският парламент обяви casus belli, или повод за война, ако Гърция едностранно разшири водите си отвъд шест морски мили в Егейско море, което според Атина нарушава международното морско право.

В отговор на въпроси в парламента в петък Герапетритис заяви, че се очаква по-нататъшно разширяване.

„Днес нашият суверенитет в Егейско море се простира до шест морски мили. Както имаше споразумение с Египет, както имаше споразумение с Италия, така ще има и по-нататъшно разширяване на териториалните води“, каза още той. Външният министър не уточни кои морски зони може да бъдат разширени.

През юли Гърция направи още една стъпка, като обяви границите на два планирани морски парка в Йонийско и Егейско море. Егейският парк, който обхваща 9500 кв. км, първоначално ще се разшири около южните Цикладски острови, по-далеч на юг от Турция, според картите, предоставени от Атина. Съобщението предизвика възражения от Анкара.

Гърция твърди, че единственият въпрос, който е готова да обсъди с Турция, е демаркацията на морските им зони, включително континенталния шелф и изключителната икономическа зона.