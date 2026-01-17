Китай е консумирал два пъти повече електроенергия от САЩ през 2025 г.

Китай е консумирал над два пъти повече електроенергия от САЩ през 2025 г., съобщи в събота Китайската централна телевизия, позовавайки се на данни от Националната енергийна администрация.

Общото потребление на електроенергия в Китай е нараснало с 5% спрямо предходната година до 10,4 трилиона киловатчаса, сочат данните. Това е най-високото годишно потребление на електроенергия, регистрирано някога от една страна, и надхвърля общото годишно потребление на Европейския съюз, Русия, Индия и Япония, съобщи CCTV.

Данните подчертават силното нарастване на търсенето на електроенергия по целия свят на фона на увеличаването на центровете за данни за изкуствен интелект и използването на електрически превозни средства.

Държавната електроенергийна компания на Китай обяви тази седмица, че ще увеличи инвестициите в дълготрайни активи с около 40% през следващите пет години, тъй като страната се стреми да разшири електроенергийната си мрежа.

Потреблението на електроенергия в сектора на услугите за зареждане и смяна на батерии в Китай е нараснало с 48,8% спрямо 2024 г., а в сектора на информационните технологии, софтуера и предаването на информация – с 17%, съобщи енергийната администрация в отделно изявление, публикувано в официалния ѝ профил в WeChat. Тези сектори са били основни двигатели на растежа на потреблението в сектора на услугите.