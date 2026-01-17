Износът на Турция към Балканите е нараснал с 8% през 2025 г.

Износът на Турция към балканските страни се е увеличил с 8,1% през 2025 г. спрямо предходната година и е достигнал стойност около 21 млрд. евро, като най-големият обем на износа е бил към Румъния, следвана от България и Гърция, според данни на Турската асоциация на износителите, съобщава Türkiye Today.

Това увеличение се случва на фона на засилващи се протекционистки политики в световната търговия, което кара Турция да засили икономическата си връзка със съседните региони и да разнообрази пазарите си за износ, пише изданието.

Дългогодишните дипломатически и търговски отношения с балканските страни, подкрепени от програми с високопоставени делегации и бизнес срещи, са изиграли ключова роля за увеличаването на търговията, показват данни, събрани от Анадолската агенция.

Износът към балканския регион, който включва Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Черна гора, Косово, Северна Македония, Румъния, Сърбия, Словения и Гърция, е достигнал около 21 млрд. евро.

Румъния е на първо място с износ на стойност около 6,8 млрд. евро, следвана от България с 4 млрд. евро, Гърция с 2,9 млрд. евро, Словения с 2,7 млрд. евро и Сърбия с 1,7 млрд. евро.

Турция е изнесла стоки на стойност 760 млн. евро за Косово, 706 млн. евро за Албания, 638 млн. евро за Босна и Херцеговина, 631 млн. евро за Хърватия, 547 млн. евро за Северна Македония и 140 млн. евро за Черна гора.

Сред балканските страни Турция е отчела най-голямо увеличение на износа към Словения спрямо предходната година – с 597 млн. евро повече в сравнение с 2024 г. Следват Румъния, България, Сърбия, Гърция и Косово. Износът се е увеличил и към Хърватия, Босна и Херцеговина, Северна Македония и Черна гора, докато износът към Албания е намалял с 85 млн. евро за същия период.

Износът само от Истанбул към региона е бил 8,7 млрд. евро през 2025 г. Като общият износ на града е достигнал 82 млрд. евро, пазарите на Балканите са представлявали 10,7 на сто от целия износ на Истанбул.

Индустриалният сектор е водещ в износа на Турция към балканския регион през 2025 г., като автомобилната индустрия е на първо място с 4,3 млрд. евро.

Следват химическите продмлн.укти, желязо и цветни метали, електроника и електротехника и мебели, хартия и горски продукти, показват данните.

(БТА)