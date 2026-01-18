Колко дълго Уолстрийт може да игнорира „видимата ръка“ на Тръмп?

Ако рекордно високите цени на акциите в САЩ отразяват точно оценката на инвеститорите за първата година от втория мандат на Тръмп, то резултатът на най-интервенционисткото правителство от десетилетия насам е блестящ, пише колумнистът на Ройтерс Джейми Макгийвър.

Това е поредният пример за хаотичния икономически свят, в който глобалните норми и ортодоксални възгледи от последните 40 години се поставят под въпрос и понякога се отхвърлят от американския президент, който бързо се превръща в главен активист на пазара.

Под ръководството на Доналд Тръмп американското правителство придоби директни дялове в компании, призова за уволнението на главни изпълнителни директори, опита се да диктува възнагражденията на главните изпълнителни директори, гарантира, че правителството ще намали износа на чипове от големите технологични компании, и се опита да уволни представители на Федералния резерв.

Освен това Тръмп нареди закупуването на обезпечени с ипотека ценни книжа на стойност 200 млрд. долара, насочи дейността на американските петролни компании във Венецуела, опита се да забрани на отбранителните фирми да изкупуват обратно акции, освен ако не ускорят производството, и призова за едногодишно ограничение на всички лихвени проценти по кредитни карти, докато в същото време Министерството на правосъдието заплаши да повдигне обвинение срещу председателя на Федералния резерв Джером Пауъл. И това е само през последната седмица.

Неефективна пазарна хипотеза?

Представете си една алтернативна реалност, в която Камала Харис печели президентските избори в САЩ през 2024 г. и сега наближава първата си година на поста, след като е провела поредица от също толкова противоречиви и неортодоксални политики. Биха ли пренебрегнали пазарите това толкова лесно?

Никога няма да разберем, но е разумно да предположим, че би имало значителна съпротива от страна на инвеститорите.

В реалния свят, с изключение на кратката суматоха след обявяването на митата от Тръмп през април, наричано „Ден на освобождението“, практически нямаше такава.

Всъщност миналата година беше рекордна за акциите и много други класове активи. Хедж фондовете – които не са благоприятно настроени към намесата на правителството на свободния пазар и частния сектор – видяха как активите под управление скачат над 5 трлн. долара, отбелязвайки най-добрата си година от 2009 г. насам, според HFR.

Уилям Хенаган, научен сътрудник в Council on Foreign Relations, е съгласен, че фактът, че силно интервенционисткият подход на администрацията на Тръмп към Уолстрийт и бизнеса не е причинил по-трайни щети на публичните пазари, е нещо като „загадка“.

„Инвеститорите не виждат непременно серията от пазарни интервенции като значително подкопаване на върховенството на закона и правата на собственост, които са в основата на финансовите пазари и икономическата система“, казва Хенаган.

„Може би публичните пазари не са всевиждащи, всезнаещи или най-ефективни.“

Но ако върховенството на закона, правото на собственост и конституционните гаранции са ключови за това, което е направило финансовата система на САЩ най-голямата и най-динамична в света, тогава инвеститорите игнорират подкопаването на тези основи на свой риск.

Аргументи в защита

Въпросът за доверието в пазара обаче често е двойствен. Инвеститорите имат доверие в пазарната структура и финансовата система, докато не го загубят.

Разбира се, правителствената намеса в пазарната икономика не е нищо ново, нито е нещо лошо. Всъщност много сектори я приветстват и тя може да бъде необходима по причини като национална сигурност, енергийна сигурност или осигуряването на социална мрежа за сигурност.

Но една година след началото на втория мандат на Тръмп, „видимата ръка“ на президента се усеща в много сектори на „USA Inc“ – Америка, разглеждана като корпорация – измествайки невидимата ръка на свободния пазар, формулирана от икономиста от XVIII век Адам Смит.

Капризността на Тръмп все още може да предизвика нестабилност в определени акции и сектори, разбира се. Акциите на гиганта в отбраната Lockheed Martin се сринаха със 7% в края на миналата сряда, след като Тръмп заяви, че ще блокира изплащането на дивиденти или обратното изкупуване на акции от компаниите в отбраната, а след това се възстановиха с 8% в извънборсовата търговия, когато Тръмп призова за 50% увеличение на бюджета за отбрана до 1,5 трлн. долара.

Но по-широкият пазар продължава да се покачва на фона на краткосрочния ентусиазъм и инерция, като изглежда, че не е засегнат от най-интервенционистката администрация от десетилетия насам. Разбира се, Уолстрийт изоставаше с известна разлика от глобалните си конкуренти през миналата година. Може би това е знак, че видимата ръка на Тръмп нервира инвеститорите, но засега предупредителната лампичка определено не мига в червено.